Panamá es el país con más contagios nuevos de VIH en América Central

Panamá, el país con más nuevas infecciones de VIH en Centroamérica, está enfocado tanto en la mejora del acceso al diagnóstico como en la prevención, dijo el director médico de la región metropolitana de Salud del Ministerio de Salud (Minsa), el doctor Israel Cedeño.

Con respecto a la población infantil, un total de 197 niños viven con VIH y el 100 % de ellos recibe tratamiento antirretroviral. En el 2021 se registraron 1.804 nuevas personas viviendo con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la mayoría con edades comprendidas entre los 15 a 49 años, agregó la cartera sanitaria.

Esas "cifras recientes" demuestran que Panamá "se mantiene" como el país con más nueva infecciones de VIH en Centroamérica, dijo el doctor Cedeño al ser consultado por EFE sobre datos 2020 del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida) citados por medios locales que daban al país ese sitial.

"Sí, la incidencia se mantiene alta, pero estamos trabajando para que no sea algo negativo, sino más bien que los estamos encontrando (a las personas infectadas) para tratarlos a tiempo y mejorar su calidad de vida", valoró el funcionario del Minsa. Porque en Panamá, un país de 4,2 millones de habitantes, "hay muchas personas, se calcula un porcentaje muy alto, arriba del 20%, de personas que viven con VIH y no lo saben o no buscan ayuda", resaltó.

Cedeño destacó el trabajo de las autoridades de salud para mejora en el acceso al diagnóstico, lo que está permitiendo que se estén "encontrando más casos. Eso es lo que ha estado sucediendo en Panamá, ciertamente hay una incidencia que se mantiene alta, pero también (...) ha mejorado el acceso a la población a un diagnóstico más temprano, a que tengan un seguimiento. Tenemos lo que llamamos una búsqueda activa", sostuvo.Cedeño recordó que en Panamá existe una ley específica para el tratamiento y prevención del VIH/Sida, que incluye la gratuidad del tratamiento.

Prevención del VIH/Sida

El jefe del programa de VIH del Minsa, Carlos Chávez, dijo este jueves en un comunicado que en Panamá existen 17 clínicas de tratamiento con un equipo interdisciplinario integrado por médicos, enfermeras, psicólogos, además de técnicos y medicamentos, para apoyar al paciente de VIH y darle un tratamiento apropiado en el momento que se sabe del diagnóstico.

En la provincia de Panamá, donde está la capital, "existen 7 clínicas amigables donde se atiende jóvenes y se les orienta sobre el tema de VIH/SIDA, se les da asesoría en prevención y educación sexual, se realizan pruebas gratuitas de detección del virus y también en PrEP, que es el uso de Tratamiento Antirretroviral por personas que son VIH negativo".

Mayores obstáculos: el estigma y la discriminación

"Las prioridades nacionales en la respuesta al sida están orientadas en la mejora de los paquetes de prevención combinada de la población y aumentar el número de personas que conocen su diagnóstico, así como en ofrecer una atención integral a las personas que viven con VIH", dijo el Minsa. Agregó que "los mayores obstáculos para llevar a cabo esta respuesta se basan en el estigma y discriminación percibido y existente a pesar del marco legal que apoya la vida plena de las personas independiente de su orientación, identidad y condición de vida".

En ese contexto, Chávez recomendó la realización del examen de detección de la enfermedad una vez al año a aquellos que tengan una vida sexual activa, a la población joven que utilice preservativos y que acuda a estas clínicas amigables. "El Ministerio de Salud realiza programas y campañas de prevención a fin de evitar más contagios de VIH en Panamá, un flagelo cuyos tentáculos se extienden a muchos jóvenes panameños", alertó la cartera sanitaria.

jov (efe, onusida)