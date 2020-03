Panamá contabiliza tres muertos y 245 contagios por COVID-19

Las autoridades de Panamá informaron este sábado (21.03.2020) de que el número de muertos en el país por la pandemia del coronavirus aumentó a tres durante las últimas horas y el de contagiados a 245.

Durante las últimas horas murieron dos personas y se registraron 45 casos más, informó la directora nacional de Epidemiología, Lourdes Moreno, quien precisó que del total de contagios, 209 se encuentran con síntomas leves en aislamiento domiciliario.

Moreno precisó que de todos los casos únicamente 12 se encuentran internados en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y 21 en sala. Panamá estableció esta semana un toque de queda nocturno de 9:00 de la noche a 5:00 de la mañana, decretó el cierre de todos los centros comerciales que no expenden servicios básicos y suspendió todas las salidas y llegadas de vuelos internacionales a partir del domingo.

"Lamentablemente hay noticias que entristecen, dos defunciones (más). Cada defunción en este país es importante para nosotros como para todos que los que estén en casa. Por eso, insistimos que sigan las recomendaciones de las autoridades de salud para evitar que el virus se propague", dijo Moreno.

El primer muerto por coronavirus fue un profesor de la escuela Francisco Beckman de ciudad de Panamá.

Medidas más drásticas

La primera muerte, el director del Colegio Francisco Beckman en la capital, Norato González, que padecía un cuadro de diabetes y neumonía de origen bacteriano, fue reportada el pasado 8 de marzo. La jefa de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa) detalló que se han hecho 2.473 pruebas de detección del nuevo coronavirus COVID-19, y destacó que el 80 % de los afectados tienen edades de entre 20 a 59 años.

Esas son las personas que se movilizan a su trabajo y no se quedan en casa, por lo que generan mayor riesgo de contagio, indicó. "Para el sistema sanitario estás pérdidas de vida son un reto para que no vuelvan a ocurrir y no queden en vano (...). Seamos conscientes de que es un peligro inminente (el coranavirus), se acabaron los paños tibios, quédense en casa", manifestó el director de la Caja de Seguro Social (CSS), Enrique Lau.

Las autoridades sanitarias advirtieron de que hay toda una gama de medidas más drásticas que el Gobierno Nacional podría tomar para contener la expansión del virus, como la de decretar la cuarentena a todo el país, pero dependerá del comportamiento de la población. La ministra de Salud, Rosario Turner, exhortó a la población a quedarse en casa, a salir solo para lo indispensable, y dejó claro que si el Gobierno debe restringir más la movilidad, lo hará pues los ciudadanos no hacen caso a las medidas y recomendaciones.

mg (efe, Crítica)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |