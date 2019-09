“Pagar la deuda, pero no a costa del sacrificio de la sociedad argentina“

"Lo que es evidente es que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional va a tener que ser renegociado, sea cual sea la fórmula que asuma el gobierno en diciembre. Es una deuda absolutamente impagable, la más grande que jamás ha tomado la Argentina en su historia, el acuerdo más grande que el FMI ha asumido con un país en toda su historia, que involucra un 60% de sus créditos", afirma el escritor Alan Pauls, que presentó en el marco del Festival Internacional de Literatura de Berlín, su novela "Historia del dinero", traducida al alemán Geschichte des Geldes por la editorial Klett-Cotta.

"Es una situación totalmente inédita, pero me parece que ese acuerdo va hacia una renegociación futura, no importa lo que digan los candidatos, no importa lo que diga el FMI", añade.

Alberto Fernández, candidato de Frente de Todos.

En las pasadas elecciones primarias (11.08.2019), la fórmula presidencial peronista integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, obtuvo el 47 por ciento de los votos, mientras que el actual jefe de gobierno, Mauricio Macri, que aspira a la reelección, obtuvo apenas un 32 por ciento de respaldo. Según las últimas encuestas publicadas por el diario El Clarín, el candidato de Frente de Todos mantendrá o ampliará su ventaja sobre Macri en las elecciones presidenciales del próximo 27 de octubre.

La población celebra, los mercados castigan

Aunque la población argentina celebró en las calles la posibilidad de un cambio tras las primarias, los mercados financieros reaccionaron con un desplome del índice bursátil Merval en un 38 por ciento y el peso se desplomó a niveles históricos. El índice inflacionario sigue aumentando y alcanzó un nivel interanual de un 54,4 por ciento en agosto pasado.

Macri, tras las elecciones primarias del 11 de agosto pasado.

"Los mercados financieros piensan en términos diferentes a los de los ciudadanos de los países en general. Los mercados se fijan en si se les va a pagar o no la deuda", afirma por su parte Claudia Piñeiro que presentó en Berlín su novela "Las Maldiciones", traducida al alemán como Der Privatsekretär, bajo el sello Unionsverlag.

"Visto desde afuera lo que pasa en Argentina a muchos les recuerda la crisis del 2001, pero en términos macroeconómicos el país no es el mismo de 2001. Es cierto, como en 2001 hay mucha protesta social, hay mucha gente que no tiene para comer, hay mucha desigualdad y falta de trabajo. La gente está muy enojada y eso es como un polvorín en la calle, pero el sistema macroeconómico y financiero debería poder responder sin llegar a las herramientas que hubo en el 2001", afirma la autora, aludiendo al corralito o la corrida bancaria.

La escritora argentina, Claudia Piñeiro.

Kirchner lastró el inicio de la gestión de Macri

Piñeiro, considerada una de las voces más destacadas de la literatura argentina contemporánea, reconoce que al cierre del gobierno de Cristina Kirchner hubo variables que estaban desajustadas y que descompensaron el gobierno de Macri. "El dólar no valía lo que decían, pero ya no podemos pensar que las cosas que pasaron en el gobierno de Macri son un arrastre del gobierno de Cristina. Eso podría haber sido al principio. Un desajuste hasta que se acomoda, pero no lo que está pasando ahora".

Como ejemplo menciona lo que sucede en el mundo editorial, en donde durante tres años consecutivos las ventas han caído en un 30 por ciento. "Durante tres años seguidos se pierde cada año el 30 por ciento. Eso debe pasar en todas las industrias, y un libro no es un objeto de lujo, pero hoy un argentino promedio no se puede comprar un libro por mes. No le sobra esa plata del sueldo para poderlo pagar. Eso mismo se replica en otros sectores de la economía".

El escritor argentino, Alan Pauls, en Berlín.

Error de diagnóstico de Macri

Por su parte; el periodista y escritor Alan Pauls, que se encuentra en Berlín con una beca del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD, según sus siglas en alemán), destaca que Macri cometió un error de diagnóstico. "Se suponía que Macri era el presidente del mundo de las finanzas y del capital internacional, pero nada de eso ha tenido que ver con la Argentina en estos cuatro años. No hubo lluvia de capitales, a los dos años el gobierno de Macri tuvo que pedirle dinero al FMI, lo que prueba que no consiguió el dinero en ninguna otra parte del mundo, de modo que hubo un error de diagnóstico original y a partir de ahí se fue encadenando una combinación muy mortífera de, por un lado ,herramientas neoliberales muy ortodoxas y, por el otro, un nivel de inepcia en la administración y sobre todo en la gestión política, muy llamativos. Es muy evidente que la gente quiere que esto cambie".

Manifestación en Buenos Aires en apoyo a Macri.

Piñeiro coincide. "Uno puede no estar de acuerdo con esa política neoliberal que aplicó. Y si esa política funcionara y la economía hubiera arrancado, estaría bien. Pero no funcionó. Yo puedo no estar de acuerdo con la manera como se manejó la cultura, la salud pública o la educación. Pero lo que ellos proponían como plan económico fracasó. El ajuste que hicieron le costó muchísimo a mucha gente y no funcionó para sacar a la Argentina adelante. Algunos de los que son más ortodoxos, dicen que deberíamos haber ajustado más, pero la verdad es que si hubieran ajustado más, hubiera sido catastrófico para la población".

Alan Pauls cree que la situación es crítica, pero considera que la fórmula Fernández-Fernández es clara dentro del panorama complicado que se abrió en Argentina después de las elecciones primarias de agosto pasado. "Sentarse a renegociar, honrar la deuda en el sentido de pagarla, pero no a costa del sacrificio de una sociedad que estos últimos cuatro años ya ha hecho todos los sacrificios imaginables".

