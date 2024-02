¿Pacientes de segunda? - Racismo en la medicina alemana

¿Cuánto racismo hay en el sistema sanitario alemán?

Este reportaje da voz a personas que han sido rechazadas o tratadas inadecuadamente en emergencias médicas, comadronas que hablan de racismo en la sala de partos, estudiantes que critican la enseñanza según las "normas blancas” y médicos que reflexionan sobre el problema.

El reportaje revela lo peligroso que puede ser el racismo consciente o inconsciente en el sector sanitario. Para ello se apoya en los resultados del primer estudio representativo sobre este tema en Alemania, publicado por el Centro de Investigación sobre Integración y Migración en noviembre de 2023.

El hecho es que, incluso hoy en día, el término "Morbus mediterraneus" se sigue utilizando en el sector sanitario para describir peyorativamente las "afecciones exageradas de las gentes del sur". Los equipos médicos estándar no funcionan de forma fiable en pieles oscuras. Y muchos médicos nunca han aprendido que algunas enfermedades se diagnostican de forma diferente en personas negras y blancas. La norma médica, incluso en los libros de texto, sigue siendo el paciente blanco, el europeo occidental. Esto puede dar lugar a diagnósticos erróneos y enfermedades graves.

Imagen: NDR

Ese fue el caso de la alemana de Baja Sajonia Remziya T. Su válvula cardiaca inflamada pasó desapercibida durante mucho tiempo porque los médicos no se tomaban en serio sus dolores. Cuando por fin se hizo el diagnóstico correcto, ya era demasiado tarde para un tratamiento medicamentoso. Remziye T. tiene que vivir ahora con una válvula cardiaca mecánica. Además, como consecuencia de la operación, ya no puede andar bien y quedó incapacitada para trabajar.

Imagen: NDR

El doctor Bismarck Ofori permitió al equipo de reporteros filmar en su consulta de Hanóver. Este médico generalista afroalemán tiene muchos pacientes de origen inmigrante. Le cuentan que en otras consultas no les toman en serio y a veces incluso se los rechaza bruscamente. En la consulta del doctor Ofori queda claro que un diagnóstico cuidadoso y la superación de las barreras lingüísticas cuestan tiempo y dinero. Y esos no son los únicos obstáculos. El pulsioxímetro, por ejemplo, un aparato que mide el nivel de oxígeno en la sangre, suele dar lecturas incorrectas en pieles oscuras. Sin embargo, esto no se enseña sistemáticamente en las facultades alemanas de medicina.



El debate sobre el racismo y sus consecuencias en el sector sanitario no ha hecho más que empezar. Sin embargo, muchos médicos, estudiantes de medicina, comadronas y un historiador de la medicina aportan información sobre un problema que, en el peor de los casos, puede poner en peligro vidas.

Horarios de emisión:

DW Español



La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6