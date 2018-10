Países europeos estarían abiertos a ampliar transición del "brexit"

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, consideró este jueves (18.10.2018) que los líderes de la Unión Europea (UE) estarían abiertos a ampliar el periodo de transición del "brexit" si la primera ministra británica, Theresa May, cree que esto ayudaría a la finalización del acuerdo para la marcha británica de la UE.

"Si Reino Unido decide que extenderlo ayudaría a alcanzar un acuerdo, los líderes estarían preparados para considerarlo positivamente", dijo Tusk en una rueda de prensa tras la cumbre europea de octubre.

May abrió este miércoles la puerta a esta idea como forma de desbloquear las negociaciones del "brexit" y para garantizar que se pueda evitar una frontera física entre Irlanda del Norte (parte del Reino Unido) y la República de Irlanda, asunto que sigue siendo el principal obstáculo para cerrar el acuerdo.

"Buena idea", dice Juncker

También el presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, consideró que se trata de "una buena idea" aunque "no la mejor que han tenido" y dijo que "probablemente sucederá". "Nos da margen para preparar la futura relación de la mejor manera posible y estoy convencido de que bajo el liderazgo de Donald (Tusk) encontraremos un acuerdo", afirmó Juncker.

El presidente del Ejecutivo comunitario afirmó que la base con la que está trabajando no es el escenario de un "brexit" sin acuerdo, algo que sería "peligroso". "Lo que puedo decir hoy es que estamos de mucho mejor humor que tras (la cumbre de) Salzburgo", recalcó Tusk, en referencia a la reunión informal en la ciudad austríaca en la que los líderes de los Veintisiete tumbaron la propuesta británica conocida como Chequers, y tras la que ambos bloques se distanciaron más que nunca.

"Espíritu positivo"

Tusk recalcó que la duración concreta del periodo de transición no se debatió en la cena de trabajo de los Veintisiete, si bien los líderes confirmaron que quieren continuar las negociaciones en un "espíritu positivo", y aseguró que está dispuesto a convocar una cumbre extraordinaria "si y cuando" se alcanza el progreso necesario en las conversaciones.

La posibilidad de ampliar el periodo de transición fue la principal novedad que presentó ayer May a los Veintisiete en su declaración sobre el "brexit" antes de la cena de trabajo, si bien los líderes declinaron comentar esta propuesta de forma individual y se remitieron a su apoyo sin fisuras al negociador jefe comunitario, Michel Barnier.

Según fuentes comunitarias, esta prolongación del periodo de transición podría conllevar que el Reino Unido tenga que abonar una cantidad económica en concepto del coste de disponer de más tiempo cuando esto no estaba presupuestado previamente, una posibilidad a la que los líderes no hicieron referencia tras la reunión y a la que aún no se han puesto cifras concretas. EFE

