Países de la UE empiezan a mirar a Rusia ante la falta de vacunas

Enseñanzas de la pandemia

"Las vacunas no son ajenas a la lógica transaccional", nos dice Eduard Soler del Centro para Asuntos Internacionales. "Ninguna colaboración se hace de forma gratuita. Hay condicionantes de tipo político, económico, contratos o apoyos." Aún así Soler cree que, tras un año de pandemia, no habría varias vacunas desarrolladas si no hubiera cooperación internacional."