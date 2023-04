Países Bajos: accidente de tren deja un muerto y varios heridos

Una pesona murió y al menos treinta resultaron heridas, 19 de ellas de gravedad, al descarrilar el martes (04.04.2023) un tren en el que viajaban unos sesenta pasajeros y que se dirigía desde La Haya a la ciudad de Leiden, en el centro sur de Países Bajos, según confirmaron los servicios de emergencia.

El accidente ocurrió a las 03.35 de la madrugada del martes (01.35 GMT). La parte delantera del tren terminó en un prado, mientas que el sector central del convoy quedó al lado de la vía. En los vagones de la parte trasera se declaró un incendio que ya ha quedado extinguido, afirmaron testigos. "Una persona murió y al menos otras 30 fueron heridas. Once personas fueron acogidas en casas de vecinos, mientras que los heridos graves fueron trasladados al hospital", indicaron los servicios de emergencia de Hollands Midden.

Según informes, el tren chocó con equipamiento de construcción situado en las vías a la altura de la localidad de Voorschoten, en la línea entre La Haya y Ámsterdam, aunque los primeros reportes hablaban del choque de dos trenes. "Escuchamos un ruido muy fuerte y de repente las luces se apagaron", dijo un testigo no identificado a la televisión local Omroep West. "No podíamos salir del tren inicialmente porque no había electricidad", dijo el hombre, que parecía conmocionado. "Finalmente pudimos después de lo que parecieron horas", agregó.

Se desplegaron al menos veinte ambulancias de todo el país. Según los primeros datos, entre diez y veinte personas resultaron heridas y fueron trasladadas a los hospitales de la zona.

Última actualización a las 08:45 con la víctima morta, la cifra de heridos y declaraciones de testigos.