Ozzy Osbourne cancela gira por agotamiento físico luego de tres operaciones

La leyenda del heavy metal Ozzy Osbourne anunció este miércoles que cancelará las fechas de su gira en su Reino Unido y Europa, pues su cuerpo "todavía estaba físicamente débil" después de una lesión en la columna. El cantante de 74 años nacido en Birmingham anunció en Twitter que cancelaría las fechas de su gira en Europa y el Reino Unido que se habían retrasado mucho "porque sé que no podría hacer frente a los viajes que la gira implica". La gira ya se había pospuesto varias veces debido al estado de salud de Osbourne y la pandemia de Covid-19.

Osbourne dijo que todavía sufría problemas de salud después de caerse en su casa de Los Ángeles en 2019 durante un ataque de neumonía. Desde entonces, "mi único propósito durante este tiempo ha sido volver al escenario", escribió. "Mi voz está bien y puedo cantar. Sin embargo, después de tres operaciones, tratamientos con células madre, interminables sesiones de fisioterapia y, más recientemente, el innovador tratamiento Cybernics (HAL), mi cuerpo todavía está físicamente débil", dijo. Comercializado como el primer robot "tipo cyborg" del mundo, HAL es una extremidad de asistencia híbrida desarrollada en Japón que ayuda a las personas a caminar nuevamente usando sensores conectados al sistema de control de la unidad.

Un cantante agradecido con su público

Osbourne agregó que "en buena conciencia, ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de hacer las próximas fechas de mi gira por Europa y el Reino Unido". "Nunca hubiera imaginado que mis días de gira terminarían de esta manera", agregó, agradeciendo a sus fanáticos "por darme la vida que nunca soñé que tendría".

Ozbourne, ex líder del grupo Black Sabbath, fue despedido del grupo en 1979 debido a preocupaciones que incluían el abuso de sustancias y luego lanzó un exitoso acto en solitario. También ganó notoriedad por sus desplantes, incluyendo en el que, según cuenta la leyenda, mordió la cabeza de un murciélago vivo en un espectáculo, en 1982.

A principios de la década de 2000, encontró el éxito entre una nueva generación como estrella de telerrealidad, interpretando a sí mismo, una figura paterna entrañable aunque caótica, en el programa del canal de música de MTV "The Osbournes".

EL(afp)