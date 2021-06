Ovnis y fenómenos inexplicables: el informe del Pentágono y los interrogantes

Desde hace mucho tiempo, la gente se plantea la cuestión de si estamos solos en el universo. Cuanto más aprendemos sobre las enormes dimensiones del cosmos, más crece el número de planetas potencialmente habitables, más nos familiarizamos con la idea de inteligencia extraterrestre y, en realidad, menos sabemos.

"Simplemente solo somos este pequeño planeta azul en medio de un universo infinito. Y ahí afuera podría haber cualquier cosa", dijo Robert Fleischer a DW por teléfono, desde la oficina de su asociación Exopolitics Germany, en Leipzig. El periodista y ufólogo produce en su estudio el programa ExopolitikTV. El canal de YouTube tiene casi 100.000 suscriptores.

Imagen de un objeto volador no identificado en Utah, EE. UU. (1968).

Alemania, "valle de desinformados”

Durante años, este hombre de 43 años ha estado estudiando todos los informes disponibles sobre ovnis en cinco idiomas. Está a la espera del informe del Ejército estadounidense sobre ovnis: "Creo que esto mostrará que hay aparatos volando con características asombrosas. Con características de vuelo que no podemos explicar, superiores a nosotros", dijo con calma.

El informe del servicio de inteligencia revelará más de 120 avistamientos de ovnis desde barcos y aviones de combate del Ejército estadounidense. Durante décadas, el Pentágono ha recopilado sistemáticamente dichos informes, algunos espectaculares, que ha mantenido bajo llave durante mucho tiempo. Desde 2017, un periodista del New York Times ha informado sobre el programa ultrasecreto "Identificación Avanzada de Amenazas Aeroespaciales". El pentágono habría etiquetado las grabaciones, -visibles en línea durante mucho tiempo- de reales.

Para Fleischer, Alemania es un "valle de desinformados" en cuanto a ovnis. En otros países están investigando y reportando sobre objetos voladores no indentificados con mucha intensidad, también en América del Sur: "Varios países están ejecutando oficialmente proyectos estatales de investigación de ovnis. En Alemania, esto solo surgió después de las declaraciones de Barack Obama", afirmó.

El expresidente estadounidense habló en mayo por television de imágenes y grabaciones de objetos en el cielo, "que no sabemos exactamente qué son. No podemos explicar cómo se mueven, su trayectoria de vuelo. No tenían un patrón fácilmente explicable".

Barack Obama: "Objetos que no sabemos exactamente qué son".

Satélites Starlink y la línea directa

Para Hansjürgen Köhler, los comentarios de Obama provocaron un verdadero revuelo en torno a los ovnis. Köhler opera casi en solitario la Red Central de Investigación de Fenómenos Extraordinarios en el Cielo (CENAP) en Michelstadt, Hesse. Köhler ha estado investigando ovnis durante más de cuatro décadas. Durante este tiempo, este astrónomo aficionado pasó de creer en los ovnis a convertirse en un escéptico. "La conclusión es que no hay nada", dijo a Deutsche Welle por teléfono. La línea de teléfono directa que supervisa recibe cientos de informes cada año. La mayoría de ellos se puede explicar aludiendo causas naturales, dice Köhler. "Tenemos una tasa de aclaración del 97 por ciento. Y el tres por ciento que falta se queda sin aclarar, porque simplemente no hay datos suficientes", sentenció.

La línea directa de ovnis suena con más frecuencia desde finales de 2019. Köhler atribuye esto a los más de 1.600 satélites Starlink que ya están en órbita, con los que la empresa de Elon Musk, SpaceX, quiere ofrecer acceso a Internet en todo el mundo. "En 2020 recibimos un total de 895 informes; 602 de ellos se referían a los satélites Starlink", argumentó.

Imagen falsificada: no son ovnis sobrevolando la ciudad de Sheffield en Inglaterra.

Alemania, país de clubes y asociaciones

Alemania es considerada el país de los clubes y asociaciones. Uno de los más importantes sobre ovinis se llama GEP, Sociedad para la Investigación del Fenómeno OVNI, en Lüdenscheid, Renania del Norte-Westfalia. La GEP publica una revista y opera una base de datos de visualización de ovnis. El número de registros de datos actual es de poco menos de 140.000. Los expertos de GEP también encontraron una explicación natural para el 95 por ciento de los casos evaluados: globos de aluminio con formas inusuales, insectos que pasan volando tan rápido que parecen un platillo volador en la foto, fenómenos meteorológicos o satélites. ¿Qué pasa con el inexplicable cinco por ciento? "Quizás estos son fenómenos naturales que simplemente no podemos explicar todavía", dijo el presidente, Hans-Werner Peiniger, a DW.

Fleischer, quien también forma parte de GEP, afirmó que los miembros de las asociaciones y sociedades de investigación de ovnis no son fanáticos de los alienígenas.

Fleischer reiteró al final de la entrevista que "no queremos difundir el hecho de que la Tierra es visitada por extraterrestres". "Queremos que este tema se debata públicamente para que alcance el estatus que realmente tiene, que sea examinado por científicos", afirmó.

(rmr/cp)