Otra forma de casarse: las bodas "metaversas" de la India

Sin grandes salones matrimoniales, ni largas colas en los comedores, ni grandes multitudes, ni extensas discusiones familiares. Con toda la parafernalia, pero sin alboroto, Jagananandhini y Dinesh se casaron el 6 de febrero de 2022, cerca del distrito de Krishnagiri, situado a unos 250 kilómetros de Chennai, la capital del estado de Tamil Nadu, en el sur de la India.

Pero las nupcias de esta pareja fueron como ninguna otra: celebraron su banquete de bodas en el metaverso. Las restricciones por la pandemia y el amor por la tecnología digital les inspiraron a dar este paso. Facebook también se está introduciendo en el metaverso, llamándolo "la próxima evolución de la conexión social".

El metaverso combina múltiples elementos de la tecnología, como la realidad virtual, donde los usuarios pueden sentirse vivos dentro de un mundo digital. Se está considerando como una solución a largo plazo en las grandes empresas, pero ¿puede entrar también en otras esferas de la vida cotidiana? Algunos en la India piensan que sí, pero otros piensan que es solo una moda pasajera que se desvanecerá lentamente una vez que la pandemia actual haya terminado.

Trascendiendo el tiempo y el espacio

Jagananandhini y Dinesh Siva afirman que su boda, ambientada en Hogwarts de Harry Potter, fue la primera celebración matrimonial metaversa de Asia. Incluso consiguieron que el padre de la novia, fallecido el año pasado, pudiera asistir, creando un avatar suyo en 3D.

Entre los invitados a la boda estaba el difunto padre de la novia, quien apareció como un avatar en 3D (derecha).

Jagananandhini dice que estaba agradecida de que su difunto padre pudiera participar en su boda: "Fue muy emotivo y me sentí increíblemente feliz. Recibí su bendición". Sin embargo, la novia admite que echaba de menos ver a todo el mundo vestido de fiesta, como tradicionalmente ocurre en las bodas. "Si no fuera por la pandemia, creo que me hubiese negado a hacer esto", confiesa Jagananandhini.

"El matrimonio es, por supuesto, un gran momento en mi vida", comenta el novio, Dinesh. "Y quería que fuera memorable. Quería que todos mis amigos y colegas estuvieran presentes en mi gran día. En un espacio digital como el metaverso, hasta 10.000 personas pueden asistir a mi ceremonia, sin importar en qué parte del mundo vivan", agrega.

Según la ley india, los novios deben estar físicamente presentes durante la ceremonia. Después de tener una celebración matrimonial íntima por la mañana, la pareja tuvo su "meta-recepción” en la noche del 6 de febrero.

¿Una nueva normalidad?

La celebración digital fue diseñada y organizada por TardiVerse, una startup con sede en Chennai. Vignesh Selvaraj, que dirige la empresa, cree que "incluso después de la pandemia, a muchos jóvenes les gustaría celebrar sus bodas en el metaverso".

Pero, según el comentarista de temas sociales Santhosh Desai, es poco probable que las bodas en el metaverso se hagan populares en la India de forma general. "Es más como las bodas de personas que quieren casarse en un avión o bajo el agua. Puede ser algo que llame la atención. Algunos pueden pensar: 'Hagamos algo inusual'. Pero a los indios les gusta demasiado la presencia física", explica Desai a DW.

Un invitado espera para ingresar a la recepción de la boda de la feliz pareja, ambientada en Hogwarts.

Padma Rani, profesora asociada del Instituto de Comunicación de Manipal, opina de forma similar y señala que es poco probable que los eventos metaversos sustituyan a las bodas tradicionales, y que una ceremonia digital requiere personas con mentalidad tecnológica que dispongan de los recursos necesarios.

"Muchos no saben utilizar su celular”

"Solo las personas con grandes conocimientos tecnológicos podrían preferir las bodas metaversas, lo que constituye una parte muy pequeña de la sociedad india", sostiene Rani. "Todo el mundo tiene un móvil. Pero tener un móvil no se puede considerar una persona experta en tecnología. Mucha gente en la India no sabe utilizar las aplicaciones y otras cosas de su teléfono celular", agrega.

Sin embargo, tras organizar la reciente boda metaversa, Vignesh Selvaraj dice que su empresa está recibiendo muchas consultas de parejas que quieren hacer lo mismo.

Según una encuesta de 2019, realizada en 14 países y antes de la pandemia, las bodas indias son las que cuentan con el mayor número de invitados del mundo, con una media de 524 participantes. A la India le siguen México y Brasil, con 185 y 159 invitados, respectivamente. Cada año se celebran en la India unos 10 millones de bodas. En un mundo pospandémico, queda por ver cuántas de estas serán atendidas por avatares 3D.

