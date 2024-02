UE: OTAN no puede depender del humor de presidente de EE.UU.

El sábado, el exmandatario estadounidense Donald Trump dijo que en caso de que resulte electo nuevamente no defendería a los países de la alianza militar que estén atrasados con sus pagos.

La OTAN no puede ser una alianza al antojo del presidente de Estados Unidos, advirtió este lunes (12.02.2024) el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, en respuesta a declaraciones de Donald Trump sobre países en mora con sus aportes.

"Seamos serios, la OTAN no puede ser una alianza 'a la carta'", dijo el diplomático español antes de ingresar a una reunión de ministros de Cooperación y Desarrollo de la UE en Bruselas.

En opinión de Borrell, la OTAN "no puede ser una alianza militar que funcione dependiendo del humor del presidente de Estados Unidos". La OTAN "existe o no existe, pero no voy a perder el tiempo comentando cualquier idea tonta que surja durante esta campaña en Estados Unidos", acotó.

El sábado, el expresidente estadounidense y nuevamente aspirante a la Casa Blanca provocó una controversia al afirmar que en caso de que resulte electo nuevamente no defendería a los países de la alianza militar que estén atrasados con sus pagos.

Trump fue todavía más allá y aseveró que incluso alentaría a Rusia a atacar a esos países. "Deben pagar sus deudas", dijo. En su discurso durante un mitin de campaña, Trump mencionó una conversación con un gobernante de la OTAN, sin precisar quién.

afp/reuters /rr