OTAN: disputa familiar en la fiesta de cumpleaños

En realidad, el plan era celebrar esta reunión de la OTAN en el escenario de Londres lo más libre de conflicto y lo más rápido posible. Una recepción con la reina, una breve e informal reunión en un hotel de golf y ninguna conferencia de prensa de Donald Trump y Boris Johnson. Después de todo, el primer ministro británico está en plena campaña electoral. Ya en la mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el comentario de su homólogo francés Emmanuel Macron de que la OTAN estaba en estado de "muerte cerebral" al calificarlo de "muy desagradable" y "muy insultante". Bienvenido a la disputa familiar en la OTAN.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el presidente francés Emmanuel Macron (28.11.2019)

Francia mala, Turquía buena

El desayuno del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, con Donald Trump, solo debía ser una especie de sesión de fotos. Pero el presidente estadounidense estuvo hablador y durante 50 minutos respondió todo tipo de preguntas. Justo al principio, Trump arremetió contra Macron y su "declaración peligrosa" porque "nadie necesita más la OTAN que Francia".

Y Trump continuó con una critica contra Francia. "El desempleo es alto, a Francia no le va bien económicamente", aseguró. Para el líder estadounidense, el comentario de Macron es muy duro si se tiene en cuenta que el presidente francés "tiene estos problemas en Francia” y "si se ve lo que sucedió con los chalecos amarillos". El presidente de Estados Unidos claramente olvidó que en 2016, antes de llegar al poder, había declarado a la OTAN "obsoleta".

Por el contrario, Trump solo tuvo cosas buenas que decir sobre Turquía. "Me gusta Turquía, me entiendo muy bien con el presidente Erdogan", dijo. Además, afirmó que este país era un socio importante de la OTAN, especialmente en la lucha contra Estado Islámico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el comentario de su homólogo francés Emmanuel Macron de que la OTAN estaba en "muerte cerebral" al calificarlo de "muy desagradable" y "muy insultante" (03.12.2019).

Boris Johnson le teme a Donald Trump

El primer ministro británico Boris Johnson no había planeado originalmente una reunión especial con el presidente de Estados Unidos. Prefiere evitar las fotos con Trump en medio de la campaña electoral porque, fundamentalmente, le teme a su apoyo: muchos británicos lo verían mal.

Y, sin embargo, Johnson no tuvo éxito. "Creo que Boris es muy capaz y que hará un buen trabajo", dijo Trump. Cuando los periodistas británicos lo abordaron con el rumor sobre un futuro acuerdo con Estados Unidos que abriría el sistema de salud de Reino Unido a la competencia, Trump juró: "No lo tocaría aunque me lo ofrecieran en bandeja de plata". Estados Unidos tiene su propio "gran sistema de salud", agregó. Queda en duda si estas garantías tranquilizarán al público británico.

En cualquier caso, la reunión termina este miércoles en la tarde con una conferencia de prensa en Watford, un hotel de golf a las afueras de Londres. Hasta entonces habrá muchas oportunidades para ver más pugnas en esta pendenciera familia. Muchos observadores hasta se preguntan si de hecho la amenaza interna no es actualmente mayor que la externa.

