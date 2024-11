Rosario Murillo y Daniel Ortega tendrán poder absoluto sobre el Estado nicaragüense. Imagen: Cesar Perez/AFP

Nicaragua multará y cerrará empresas que apliquen sanciones internacionales

¿Qué más tiene que pasar en Nicaragua para que la comunidad internacional haga algo?

Lucia Sánchez, Estados Unidos

Es lo más razonable; por ejemplo, en Colombia, las empresas extranjeras hacen lo que quieren. Las empresas, en especial las españolas, vienen, hacen y deshacen, y si el Estado quiere controlarlas demandan al Estado colombiano. Todos los colombianos tenemos que pagar, como es el caso con Telefónica, que nos condenaron a pagar millones de dólares.

Juan Kim, Colombia

Es una dictadura cruel con su pueblo. Ortega impone leyes que solo lo favorecen a él. Es peor que Maduro en Venezuela.

Neymar Castro, El Salvador

Está muy bien. Si un país extranjero te sanciona, después utiliza esas sanciones para empobrecer o explotar al pueblo. Esto deberían hacer todos los países.

Miguel Ángel Rodríguez, Holanda

Así empieza el empobrecimiento de un país socialista/comunista. Cuando el pueblo proteste le dirán que es todo culpa del imperialismo y de la derecha.

Enrique Calderón, México

Esto significa que se aislarán del sistema financiero internacional. Pero pueden hacer su propio sistema financiero alternativo entre Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Gabriel Brollo, Argentina

Muy pronto llegará la miseria a Nicaragua. Cuando no se sabe producir riqueza y aleja la poca riqueza que tiene, lleva al pueblo a la miseria y después dicen que es culpa del imperialismo.

Raúl Rendón, Guatemala

Misil británico Storm Shadow. Imagen: Malcolm Park/Avalon/picture alliance

Ucrania utiliza por primera vez los misiles británicos Storm Shadow en territorio ruso

¿Por qué no dicen que la guerra de Rusia nunca fue contra Ucrania si no contra la OTAN? Ucrania es solo un peón. En estos 1000 días la OTAN descifró cómo atacar a Rusia, porque conoce sus debilidades y la forma de atacar que emplea Rusia.

Jorge Cardona, Colombia

Recuerden que el sabotaje al gasoducto lo realizaron fuerzas de Ucrania. Esta guerra no la quería ni Rusia ni Europa, y todo esto se hubiera solucionado diciéndole a Ucrania que no podía entrar a la OTAN. Ahora están pagando las consecuencias.

Raúl F. Schibber, Argentina

La OTAN es un grupo que solo le gusta la guerra, mientras que los civiles son carne de cañón. Se está cometiendo un genocidio y deberían ser juzgados por la CPI.

Víctor Manuel González Vergara, Chile

La OTAN, algunos países europeos y Ucrania no pueden doblegar a Rusia y tampoco pueden generar tanta munición como Rusia lo hace. Es una situación lamentable para Europa y Estados Unidos, pero también para el mundo porque esta actitud nos aleja de la paz, pero nos acerca a una guerra nuclear.

Alejandro Reyes Otero, Perú

Rusia ha estado advirtiendo sobre el envío de armas y el uso de misiles. Rusia podría atacar con mayor fuerza.

Richard Gamarra, Perú

Quién le garantiza a los países que no están involucrados en esta guerra, que no se verán afectados si se inicia una guerra nuclear. No creo que las armas de destrucción masiva solo las usen entre los países que lideran el conflicto.

Jorge Cardona, Colombia

El izquierdista Yamandú Orsi ganó elecciones en Uruguay

La alternancia en el poder siempre es provechosa. Todo gobierno se desgasta y para eso existe la decisión democrática del pueblo. Quiero que Uruguay, país hermoso al que he visitado, sea próspero para todos sus ciudadanos.

Giancarlo Defilippi, Perú

Una locura total, el país en donde nací se volvió loco. El comunismo no funciona en ninguna parte del mundo, y muy pocos entienden eso.

Jennifer Méndez, Uruguay

¡Por un Uruguay mejor!

José Aguirre, Colombia

Costa Rica tiene una democracia en donde el gobierno está lleno de corruptos, pero ahora vino un presidente que ha mejorado todo para el pueblo. Las ideologías extremas no ayudan en nada a los pueblos.

Fran G., Costa Rica

