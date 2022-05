Es un metal precioso blando de color amarillo. Su símbolo es Au, del latín “aurum”, brillante amanecer.

El oro no reacciona con la mayoría de los productos químicos, pero es sensible y soluble al cianuro, el mercurio, al cloro y la lejía. Por eso su explotación está asociada a la contaminación de las personas y la naturaleza. Este metal se encuentra normalmente en estado puro. Es un elemento que se crea gracias a las condiciones extremas en el núcleo colapsante de las supernovas. Cuando la reacción de una fusión nuclear cesa, las capas superiores de la estrella se desploman sobre el núcleo estelar, comprimiendo y calentando la materia hasta el punto de que los núcleos más ligeros, como por ejemplo el hierro, se fusionan para dar lugar a los metales más pesados, como el oro y el uranio. El oro es uno de los metales tradicionalmente empleados para acuñar monedas; se utiliza en la joyería y la electrónica por su resistencia a la corrosión. Se ha empleado como símbolo de pureza, valor, realeza, etc. Actualmente está comprobado químicamente que es imposible convertir metales inferiores en oro, de modo que la cantidad de oro que existe en el mundo es constante. En heráldica, el oro representa todo poder económico y es símbolo de vanidad.