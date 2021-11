Opositores bolivianos piden expulsar al embajador argentino por "injerencia"

Legisladores bolivianos de oposición anunciaron el viernes (26.11.2021) que pedirán la expulsión del embajador de Argentina en La Paz, Ariel Basteiro, al considerar que cometió "injerencia política" al participar en una marcha oficialista encabezada por el expresidente Evo Morales.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero dijo a los medios que junto a la bancada de Creemos impulsarán acciones con parlamentarios argentinos para que Basteiro sea expulsado de Bolivia.

"Lo que está realizando Basteiro es injerencia política en nuestro país apoyando al Movimiento al Socialismo (MAS) en una marcha que ha quedado demostrado que es partidaria", sostuvo y agregó que pedirá también declarar "persona no grata" al diplomático desde el Legislativo boliviano, de mayoría oficialista.

El jefe de la bancada de Creemos en Diputados, José Carlos Gutiérrez, confirmó los contactos con parlamentarios argentinos "para condenar y rechazar la actitud del embajador" Basteiro. "No le permitimos la injerencia política que está ejerciendo a partir de la embajada o de la representación diplomática y por eso es que nos estamos contactando con nuestros pares argentinos para pedir su expulsión", manifestó.

Por su parte, en Buenos Aires, el diputado electo del opositor Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, dijo que la injerencia del embajador argentino será tratada en el Congreso y que pedirán al gobierno de Alberto Fernández que lo retire de territorio boliviano por su "activismo político".

"Que Basteiro marche en una marcha política está prohibido por los tratados internacionales de los cuales Argentina es suscrita como la Convención de Venecia (…). Su acto de injerencia merece nuestro total repudio, nosotros en el Congreso de la Nación Argentina presentaremos una moción de censura para que sea retirado de Bolivia”, expresó Milman a Página Siete Digital.

También marchó el nicaragüense

Basteiro se unió en la víspera a la marcha oficialista en la localidad de Patacamaya para mostrar su "compromiso" con el gobierno de Arce, con la democracia boliviana y la "Patria grande" latinoamericana.

La movilización pretende recorrer unos 188 kilómetros por el altiplano boliviano para llegar hasta la ciudad de La Paz el próximo lunes y respaldar al gobierno y "la democracia".

En la marcha también apareció el embajador de Nicaragua, Elías Chévez, quien exaltó la "hermandad de sangre" y "antiimperialista" que une a Morales con el mandatario Daniel Ortega y expresó su respaldo al gobierno de Arce.

"En Nicaragua no somos colonia de nadie, no obedecemos más que al mandato de nuestros pueblos. Nuestra lucha es por nuestros pueblos y que no nos vengan a acusar de injerencia porque nos une una lucha histórica", manifestó.

gs (efe, Página Siete, El Deber, Fides)