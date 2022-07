Oposición tunecina considera "ilegítimo" el referendo constitucional

La coalición opositora -que engloba partidos de izquierdas, liberales e islamista- definieron la consulta como "impopular" por la alta abstención y el Partido Desturiano Libre (PDL), del antiguo régimen, consideró que fue un proceso "fraudulento e ilegítimo".

"La gran mayoría de los tunecinos(75%) no apoyan a (el presidente Kais) Said, de nuevo; lo que hizo es un golpe de estado, es ilegal y es impopular", valoró el movimiento "Ciudadanos contra el golpe" vinculado al opositor Frente de Salvación. Amir Moussi, líder del PDL, cree que cualquiera que sea la tasa de participación "del 70%, 200% o 4000%. El proceso es fraudulento, ilegal e ilegítimo". "No lo reconocemos y no nos adherimos a él", advirtió.

La baja participación en un histórico referendo para votar una nueva constitución, que no establecía un umbral mínimo, abre entre los expertos interrogantes sobre la legitimidad de adoptar esta nueva Carta Magna.

La Instancia Superior Independiente para las Elecciones (ISIE) anunciará esta tarde a las 18.00 (17.00GMT) los resultados parciales de la votación, de la que pocos dudan que ganará el "sí".

Nueva constitución sustituye la democrática de 2014

Sigma, la principal empresa de encuestas tunecina, estimó en las encuestas a pie de urna que un 92,3% de los que participaron votaron a favor de la nueva constitución, que sustituirá la de 2014.

La consulta fue convocada por decreto por Said, que gobierna desde hace un año con poderes plenos, y el texto fue redactado en menos de un mes y, según analistas, diseñado por el mismo presidente que publicó una propuesta diferente a la presentada por la comisión encargada de elaborarlo.

Said anunció anoche al término del referéndum que el próximo paso será la aprobación de una ley electoral que regulen los comicios legislativos del próximo 17 de diciembre, hasta los que seguirá vigente el estado de excepción.

jov (efe, dlf)