Opinión: ¿Traicionará Trump a Occidente?

Donald Trump quiere hablar con Vladimir Putin en privado. Únicamente los dos y sus respectivos intérpretes. Esta vez, los asesores políticos y encargados del protocolo no estarán presentes en la cita. La Casa Blanca lo quiere de esa manera, lo que viola el principio elemental de tales cumbres, uno que es más que una mera costumbre. Con esto Trump aviva la desconfianza y dispara temores arraigados entre los que se ven amenazados por Rusia y que dudan de la garantía de defensa mutua de la alianza occidental.

Trump y Putin están relacionados. Ambos se ven a sí mismos como "hombres fuertes" en un mundo caótico, ambos entienden las comunidades que lideran principalmente como estados de poder. Putin se ha convertido en el líder de todas las fuerzas políticas que son decididamente antiliberales. Trump se siente en el rol destructor de las instituciones liberales que dieron orden al mundo en épocas duras: entre 1945 y 1990.

Admiración mutua

Ambos han indicado repetidamente que se admiran mutuamente, a pesar de todos los conflictos de intereses. Esto no es un buen augurio para la reunión de Helsinki, porque los horizontes de expectativas son demasiado diferentes. Como tantas veces antes, el estadounidense busca el efecto mediático, una reunión en un escenario grande; él quiere asombrar al mundo. Sus objetivos políticos, si es que tiene alguno, los mantiene ocultos.

El ruso, sin embargo, tiene una agenda extensa: Putin quiere libertad de acción en la guerra civil siria. Quiere libertad de acción en Ucrania, que él entiende como una zona de influencia rusa y a la que otorga soberanía limitada. Y, por último, quiere que Occidente reconozca la ocupación de la península de Crimea hace cuatro años no como una anexión, sino como "reunificación" con Rusia. La Unión Europea y Estados Unidos han impuesto sanciones a Moscú por lo ocurrido con Crimea, y Putin quiere que le levanten esas sanciones.

Trump: el candidato preferido de Putin

Quien empiece a preguntarse cómo Putin puede hacer cumplir estos objetivos con su homólogo estadounidense observará un abismo político-moral. Mientras Trump viaja por Europa, un investigador especial de Estados Unidos presentó cargos contra doce agentes rusos, pues habrían intervenido en las elecciones presidenciales de Estados Unidos hace dos años. Rusia es sospechosa de haber ayudado al triunfo de Trump con ataques informáticos a través del robo de información en las redes sociales para lograr influir en los votantes de Estados Unidos.

Sin dudas, Donald Trump era el candidato preferido para el liderazgo del Kremlin. Pero, ¿es él igual a "su" presidente? La respuesta no depende exclusivamente de que el Kremlin tenga algo oculto en contra de Trump, si existe la llamada "kompromat", material comprometedor que puede ser usado en un chantaje político. Mucho se especula sobre supuestas historias de la esposa de Trump en Moscú y sobre los contactos comerciales de Trump en Nueva York.

Estas historias superfluas de la vida anterior de Trump son sensacionales, pero siguen siendo especulativas. No deben distraer de la política real , "lo real” que hace Donald Trump. Quien menosprecie a los aliados de la OTAN como lo hace Trump, da una mano a todos los enemigos de Occidente. Un presidente estadounidense que amenaza con abandonar la OTAN es un regalo para un presidente ruso. ¿Agradecerá Putin a Trump por eso en Helsinki? No lo sabremos, Trump sabe muy bien por qué no quiere un registro de su conversación con Putin.

Autor: Christian Trippe (MN/FEW)

