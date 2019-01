Opinión: Terapia con malos pronósticos

¡Por fin! En la noche de este domingo (13.1.2019), el presidente de Francia hizo pública la carta dirigida a sus conciudadanos que había anunciado hace tiempo. En la misiva, Emmanuel Macron hace 32 preguntas fundamentales. Ellas giran en torno a tópicos como los impuestos, el medio ambiente y el Estado mismo. Él explica allí cómo quiere reiniciar una conversación con los franceses en el curso de las próximas semanas. La comunicación es algo vital, sobre todo cuando lo que está en juego es el rescate de una relación.

En los dos meses venideros, toda Francia discutirá sobre cuestiones políticas elementales, en los ayuntamientos, en las oficinas y en los mercadillos. El propio Macron inaugurará el “gran debate” el 15 de enero en Normandía. El mandatario había intentado algo similar en el otoño pasado, cuando emprendió una gira para conmemorar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial. También en aquella ocasión, su objetivo era recuperar el contacto con la ciudadanía y un poco del espíritu que animó a su campaña electoral hace dos años.

¿Acaso quieren los franceses una reconciliación?

Aquellos días dan la impresión de haber quedado en un pasado muy remoto, considerando que las protestas de los “chalecos amarillos” se han mantenido durante más de dos meses. Este fin de semana, las autoridades confirmaron que el número de manifestantes en las calles había vuelto a aumentar: 84.000 en toda Francia, con la intensidad de la violencia también en alza. Eso obliga a preguntar: ¿quieren los franceses realmente remendar su vínculo con su presidente?

Macron enfatizó en su carta abierta que él no tomará un nuevo rumbo radicalmente. El mandatario pide, más bien, comprensión de cara a las políticas que ha propuesto y a las convicciones que él ha articulado a través de las mismas. Él intenta dejar claro que el Estado sólo puede desembolsar lo que recibe. Él insiste en que no hay ruta hacia el futuro que no pase por el “cambio ecológico”. Él se niega a reinstaurar el impuesto a la riqueza que su Gobierno revocó hace poco. Del combustible que puso en marcha al movimiento de los “chalecos amarillos” sigue habiendo suficiente en el comunicado de Macron.

El elixir de la vida de los “chalecos amarillos”

Max Hofmann, comentarista de DW.

El presidente parece pensar que su disposición al diálogo le restará fuerza a quienes protestan. Su estrategia sería mucho más prometedora si sus conflictos con los franceses se debieran a una serie de meros malentendidos. Pero ese no es el caso. Ya cuando estaba en campaña electoral, Macron mostró el tipo de botas que aspiraba a calzar y esas son justamente las botas con las que ahora camina. En realidad, lo que él puede hacer es templar su estilo de mando, frecuentemente percibido como avasallador, y dar pequeños golpes de timón. Si hiciera más que eso, Macron perdería credibilidad a los ojos de muchos, como les ocurrió a varios de sus predecesores tan pronto cedieron a las exigencias de los sindicatos y ante la ira de las calles.

¿Bastará el nuevo esfuerzo del mandatario? El mensaje emitido por los “chalecos amarillos” este fin de semana fue inequívoco. Nada apunta a que la ofensiva conciliadora de Macron los convenza. El conflicto con el presidente es el elixir de la vida de los “chalecos amarillos”; y eso no va a cambiar. Pero, ¿qué hay del resto de la nación? Hay encuestas según las cuales la mitad de la población cree que ya basta de protestas. Es decir, que sí hay quienes apoyan al presidente. No obstante, eso no parece servirle a Macron como una guía clara para sus futuras decisiones.

Los franceses tienen muchas horas de terapia por delante

Quizás por eso esté haciendo Macron lo único que un jefe de Gobierno en su posición puede hacer. Él no traiciona sus convicciones, que son las que lo llevaron a la presidencia de Francia en primer lugar. Pero, al mismo tiempo, promete moderarse y se muestra abierto a oír propuestas viables en el marco del “gran debate” de los próximos meses.

Desde luego, Macron también espera que sus reformas rindan sus primeros frutos y que, mientras tanto, los “chalecos amarillos” se queden sin aliento. La suya es una apuesta sujeta a muchas variables que, sin embargo, podría ganar. Cabe destacar, eso sí, que las relaciones políticas son muy similares a las interpersonales: son mucho más fáciles de destruir que de restablecer. En todo caso, Macron y el resto de los franceses tienen muchas horas de terapia por delante. El resultado es incierto.

(erc/jov)

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? Caída libre de Macron Desde que fue elegido, en mayo de 2016, la popularidad de Emmanuel Macron no ha parado de caer, no solo por sus discutidas políticas financieras sino también por su actitud, que muchos consideran arrogante. Pero fue su propuesta de subir el impuesto a los combustibles, una medida ambientalista, la que desató los problemas. Un video que se volvió viral acusó a Macron de estar "cazando conductores".

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? Protestas a nivel nacional El malestar, aireado primero en redes sociales, pasó a las calles: más de 290.000 personas protestaron, el 17 de noviembre de 2018, usando los fosforescentes chalecos amarillos que los conductores galos deben tener en sus vehículos por ley. Al menos una persona murió y más de 150 fueron detenidas. Coordinados a través de redes sociales, los "chalecos amarillos" carecen de estructura y liderazgos.

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? Choques y destrucción El Gobierno de Macron dijo que mantendría su curso, y las marchas continuaron. El 24 de noviembre, unas 100.000 personas protestaron en todo el país, de ellas, 8.000 en París, donde se desató la violencia. La Policía se enfrentó con manifestantes en los Campos Elíseos (foto) usando gases lacrimógenos y cañones de agua. Los daños a la propiedad fueron estimados en más de un millón de euros.

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? Concesiones ante la presión Los "chalecos amarillos" se convirtieron en un problema para Macron. Si bien al comienzo se negó a ceder, luego propuso ajustar la medida según el precio del petróleo. Los manifestantes no se mostraron satisfechos y volvieron a las calles el 1 de diciembre, desatando el caos. Macron convocó un comité de crisis y el 5 de diciembre, en medio de amenazas de más protestas, descartó el impuesto.

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? París bloqueado Macron, sin embargo, se negó a restituir el impuesto a la riqueza y rechazó otros pedidos de los manifestantes, que exigen su renuncia. Es difícil clasificar a los "chalecos amarillos", toda vez que tienen apoyo de extremistas de derecha e izquierda. El 8 de diciembre hubo protestas a nivel nacional. Vehículos blindados tomaron las calles de París cuando buena parte de la ciudad quedó bloqueada.

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? Discurso a la nación El 10 de diciembre, Macron respondió con un discurso televisado desde el Palacio del Elíseo. Más de 21 millones de personas vieron el tono conciliatorio que adoptó el mandatario, quien aceptó su parte de la responsabilidad en la crisis. Introdujo nuevas medidas, incluyendo un alza del salario mínimo, pago de horas extraordinarias libres de impuestos y exenciones fiscales a los jubilados.

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? Descontento en el vecindario Mientras tanto, las protestas de los "chalecos amarillos" traspasaron las fronteras y llegaron a Bélgica, donde los manifestantes expresaron su malestar por los altos impuestos y los precios de los alimentos, así como los bajos salarios y pensiones. Agentes antidisturbios respondieron con cañones de agua, luego de que los manifestantes lanzaran piedras contra la oficina del primer ministro.

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? Calma de fin de año Las protestas siguieron hasta fines de diciembre en Francia, aunque la masividad disminuyó visiblemente. Eso no desalentó a los líderes oficiosos del movimiento, que usaron las redes sociales para llamar a continuar con las movilizaciones. En la víspera del Año Nuevo, varias celebraciones parisinas contaron con personas que, en ánimo festivo, se unieron a la fiesta con "chalecos amarillos".

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? Prometen seguir en 2019 Cualquier esperanza de que el cambio de año calmaría las aguas se disiparon cuando, el 5 de enero, una nueva ronda de protestas congregó a unas 50.000 personas, más que las últimas de 2018, aunque menos que en los inicios del movimiento. En París, algunos manifestantes se enfrentaron con la Policía, incendiaron vehículos y atacaron edificios gubernamentales. Macron condenó la violencia.

¿Por qué protestan los "chalecos amarillos" en Francia? También puede haber protestas pacíficas Vistiendo chalecos amarillos, varios cientos de mujeres marcharon por París este 6 de enero, en un esfuerzo por restaurar la imagen pacífica de las protestas. En un momento de la manifestación, las mujeres se pusieron de rodillas para recordar con un minuto de silencio a las diez personas muertas y a aquellos que han resultado heridos desde que comenzó el movimiento. Autor: Cristina Burack



