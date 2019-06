Opinión: solo un respiro para Hong Kong

Al final, la presión de la calle fue obviamente demasiado grande. En una conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció que suspendía el controvertido proyecto de ley. La razón: al parecer, todavía hay preocupaciones y dudas en la sociedad. Además, la tranquilidad debe volver a las calles de Hong Kong. El Gobierno ahora quiere hablar con todos los actores sociales y solo entonces decidirá cómo proceder. No hay una fecha límite para aprobar la ley.

Con la ley de extradición se pretendía permitir a las autoridades de Hong Kong extraditar a personas buscadas a la China continental. Y esto a pesar de la no independiente justicia china. Algo que se temía podría silenciar a los críticos de Pekín. Hubiese sido un paso más para debilitar el principio de "un país, dos sistemas". El domingo pasado hubo manifestaciones de cientos de miles de personas. El miércoles hubo enfrentamientos violentos con la policía, la cual reaccionó con gas pimienta y balas de goma.

La batalla está lejos de terminar

Este paso del Gobierno de Hong Kong no resuelve el problema. Porque desde el punto de vista de los manifestantes, su lucha está lejos de terminar. Exigen una disculpa por lo que consideran una represión policial demasiado dura, exigen la liberación inmediata de los activistas ya encarcelados y que los enfrentamientos del miércoles ya no sean llamados "disturbios", ya que estos están castigados con varios años de prisión de acuerdo a las leyes hongkonesas. Pero sobre todo, no exigen un aplazamiento del proyecto de ley, sino su entierro inmediato.

Por esta razón insistirán con las manifestaciones previstas para este domingo. Por lo tanto, la situación en las calles de Hong Kong seguirá siendo tensa.

