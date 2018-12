Opinión: No todas las noticias fueron malas en 2018

Una mirada retrospectiva a las películas que marcaron este 2018.

El Oso de Oro 2018 se fue a Rumania

Fue una victoria sorpresiva para la directora rumana Adina Pintilie. El jurado del festival de cine de Berlín 2018 seleccionó su trabajo "Touch Me Not" para el premio principal, el Oso de Oro. Una decisión controvertida, ya que su película experimental combina no solo documental y ficción, sino también escenas de sexo explícito con personas con discapacidades.