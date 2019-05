Opinión: Merkel y la incertidumbre alemana sobre el clima

Hace casi diez años, después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima celebrada en Copenhague, el Gobierno de Angela Merkel ya estaba harto del estancamiento de la protección internacional del clima. La reunión en la capital danesa, en la que un nuevo tratado sobre el clima iba a ver la luz, había fracasado estrepitosamente. China y EE. UU. hablaron de muchos temas, pero no sobre la reducción de los gases de efecto invernadero. Los países en vías de desarrollo protestaron. Una canciller molesta abandonó la conferencia a medianoche y apenas podía ocultar su rencor por el letargo de los grandes Estados.

A partir de entonces, el Gobierno alemán, junto con otros Estados, creó una especie de "club de los dispuestos". En otras palabras, países que no querían ser disuadidos por las bajas ambiciones de EE. UU. y China. Y desde entonces se ha celebrado el "Diálogo Climático de Petersberg", que se ha reunido por décima vez en Berlín. Y en 2019 dejó claro, sobre todo, cómo pueden cambiar los tiempos.

Casi nada que mencionar

En las calles, los jóvenes protestan contra la inacción ante el efecto invernadero. En Alemania, en los últimos años no ha ocurrido casi nada digno de mención en el ámbito de la protección del clima. Después de todo, el presidente francés Emmanuel Macron ha propuesto ahora que los países de Europa se comprometan con la neutralidad climática para 2050, es decir, que sólo emitan la cantidad de gases de efecto invernadero que los bosques puedan reducir de nuevo. Ocho países se han unido a la iniciativa francesa. Alemania no. Y Merkel se quedó con su discurso en el diálogo sobre el clima: sólo cuando esté claro "el camino" hacia la neutralidad climática se unirá Alemania. Antes, no.

Jens Thurau, periodista de DW.

El pragmatismo sobrio se ha incorporado a la política climática alemana. Merkel se refiere una vez más a todas las iniciativas que Alemania apoya en todo el mundo: 1.500 millones de euros para el gran fondo climático, el apoyo a los países pobres; la canciller quiere promover el seguro climático. Pero los cerca de 35 representantes internacionales en Berlín esperaron en vano la gran señal de que Alemania, que alguna vez fue pionera en la reducción de los gases climáticos, recordara ese papel.

El tráfico en Alemania produce demasiados gases de efecto invernadero, el carbón sigue siendo un pilar importante del suministro energético, a pesar de que las energías renovables se han expandido considerablemente. La construcción de tuberías de electricidad verde de norte a sur no avanza. Todas estas son obras de construcción conocidas, y Merkel también las menciona. Admite que el objetivo alemán de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40 por ciento para el próximo año no se alcanzará. Sin embargo, promete cumplir el objetivo para 2030 de todos modos. Ya hemos oído todo esto antes. Pero lo que falta es la partida, la iniciativa, el riesgo de nombrar objetivos que son difíciles de alcanzar incluso hoy en día.

Todo cuesta mucho

Esto se debe a la lentitud de la coalición actual, y ciertamente también a la presión bajo la que se encuentra el Gobierno. Los conservadores y los socialdemócratas están perdiendo en las encuestas y pronto se celebrarán elecciones importantes. Los populistas de derecha de la AfD le han declarado la guerra a la protección del clima, algo que consideran un invento de los científicos de izquierda. No es un buen momento para dar un primer paso de valentía.

Y todo lo que tendría que ocurrir ahora: menos gases de escape de los automóviles, un rápido final del carbón, más tuberías nuevas, edificios mejor aislados; todo esto cuesta ahora mucho dinero. Un impuesto al CO2 podría ayudar, pero la coalición aún está debatiendo. La economía, dicen los expertos, se nublará. La era de Merkel está llegando a su fin. Queda por ver cuándo comenzará una nueva era y con quién a la cabeza.

Por el momento, Alemania, el país modelo para el clima, ha tomado distancia. Y es posible que esta situación dure algún tiempo.

(ct/few)

