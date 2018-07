Opinión: México y AMLO: el futuro está por escribirse

Los arquitectos del destino inmediato de México encumbraron con el 53 por ciento de los votos a la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-Partido del Trabajo-Encuentro Social), encabezada por Andrés Manuel López Obrado (AMLO).

A menos que se descubra todavía un fraude impresionante, lo cual es más que improbable, AMLO será el presidente de todos los mexicanos a partir del próximo 1. de diciembre y hasta el 2024. Seis años en los que México puede reinventarse para bien o para mal. La coalición Juntos Haremos Historia adquiere desde ya un enorme poder político y hace historia: pues además de la presidencia logró conquistar el gobierno de varios estados federados y el de la Ciudad de México, más allá de los logros en las dos Cámaras del Congreso.

El resultado no sorprende: AMLO capitalizó el descontento de un pueblo exhausto que busca a alguien que pueda romper el círculo vicioso en el que está atrapado. Cansados de que año tras año se rompan tristes récords de desapariciones; cansados de vivir en un país en el que asesinan a periodistas, a activistas ambientales, a políticos, a mujeres por ser mujeres; cansados de los cárteles que se disputan territorios a punta de fusil para el negocio de las drogas, para secuestros, extorsiones, tráfico de personas, robo de gasolina, robo de camiones de carga, control de servicios públicos. Y cansados del círculo vicioso de pobreza, corrupción y violencia, proyectaron en un acto de fe sus esperanzas en AMLO.

Los rivales en contienda no tenían posibilidad alguna; tres partidos en las últimas dos décadas, y ninguna solución: José Antonio Meade, (PRI, Partido Verde y Nueva Alianza) pese a su gran experiencia, cargaba con el infinito enojo contra el gobernante Partido Revolucionario Institucional. Y las ambiciones de poder de Ricardo Anaya (PAN, PRD y Movimiento Ciudadano), partidos opuestos ideológicamente, fue catalogada por muchos de inescrupulosa y no apta para sacar al país del callejón en el que se encuentra.

Está por verse si Manuel López Obrador es el mesías esperado. Prometió poner coto a la creciente influencia de los grupos criminales sobre autoridades locales, acabar con las mafias en el poder, poner fin a la impunidad, gobernar para los más pobres; luchar por la justicia, por la democracia, por la soberanía nacional, y ser firme con Donald Trump.

Herrera Pahl Claudia, jefa del portal virtual de DW América Latina en español

¿Logrará AMLO convocar a las fracciones políticas más divergentes, reducir la gran brecha en la distribución de la riqueza, sin acabar con el auge neoliberal que ha encumbrado a México a uno de los países más dinámicos de la región? MORENA y AMLO deberán tomar medidas claras y muy sopesadas si quieren reducir la gran brecha en la distribución de la riqueza sin que México pierda la posición hasta la que ha llegado a nivel internacional.

En lo económico, AMLO quiere apostar por el mercado interno, fijar precios de garantía para el campo, revisar la apertura del sector del petróleo al capital privado. Sería bueno que no olviden que las mayores fuentes de divisas del país son la industria manufacturera, las remesas, el petróleo y el turismo, y que, hoy por hoy, más del 70 por ciento de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos.

Acabar con el modelo neoliberal sería un error fatal que impediría cumplir con la promesa central hecha por AMLO de reducir las desigualdades imperantes. Evitar que la relación con Estados Unidos se vuelva más tóxica demanda además mantener la cooperación en temas importantes para Estados Unidos y México, como el de la política migratoria y la lucha contra el crimen transnacional.

México necesita paz, AMLO logra que los jóvenes que hoy prefieren unirse al crimen organizado, porque ofrece dinero fácil, vuelvan a llenar las aulas de clase hoy vacías. Si AMLO logra poner fin al siniestro asesinato que solo en 2017 cobró la vida de 29.000 personas, demostraría que millones de mexicanos no se equivocaron.

En México no hay segunda vuelta electoral, la suerte esta echada. México se encuentra en el momento decisivo de su historia. No hay ya una segunda oportunidad. Un importante político alemán dijo alguna vez, que solo sobre el pesimismo no crece nada.

La historia está por escribirse y la esperanza es lo último que muere: todo es posible. Démosle el beneficio de la duda, creamos en su capacidad de revertir la crisis de derechos humanos que sumerge al país. Y no olvidemos que el desafío democrático del próximo Gobierno es un desafío colectivo de todos los 123 millones de mexicanos que conforman ese gran país, y no solo de los que acudieron a las urnas.

Claudia Herrera Pahl (jov)