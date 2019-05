Opinión: "El modelo de éxito de Netanyahu" se acerca a su final

No queda nada de la euforia con la que el primer ministro israelí dio su victorioso discurso tras las elecciones generales de abril. Menos de seis semanas después, Benjamin Netanyahu se ha visto obligado a admitir, al menos indirectamente, que no ha podido formar una coalición viable.

Sin embargo, en lugar de devolver la tarea de formar un Gobierno al presidente Reuven Rivlin, el ingenioso "Bibi" también ha ideado una estrategia para sobrevivir a esta crisis. La mayoría de los miembros del Knesset han votado en un proceso acelerado para disolver el Parlamento y celebrar nuevas elecciones el 17 de septiembre.

Inmediatamente, volviendo al modo de campaña, Netanyahu se quejó de que esta segunda elección en seis meses sería un desperdicio masivo de dinero. Ya había identificado al culpable. Netanyahu asegura que Avigdor Lieberman, el jefe del partido "Yisrael Beytenu" ("Israel Nuestra Casa"), cuyos miembros son predominantemente inmigrantes de Rusia, estaba decidido a evitar la formación de un Gobierno.

Ver el video 02:47 Compartir Israel: nuevas elecciones tras fracaso de Netanyahu de formar Gobierno Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3JW19 Israel: nuevas elecciones tras fracaso de Netanyahu de formar Gobierno

¿Servicio militar para judíos ultraortodoxos?

El despreciado era, por supuesto, con sus cinco diputados, el aliado que "Bibi" necesitaba para la mayoría necesaria de 61 votos. Lieberman, por supuesto, era consciente de esto y actuó en consecuencia. Se atuvo a su demanda central: los judíos ultraortodoxos también deben hacer el servicio militar. Han estado exentos de ello desde que se fundó el Estado de Israel. Si Netanyahu hubiera estado de acuerdo, habría molestado a sus socios de la coalición ortodoxa y los habría obligado a retirar su apoyo. Y sin ellos hubiera sido para Netanyahu aún más dificil alcanzar la mayoría.

El tema de los judíos ortodoxos y los militares es un tema recurrente en Israel. Los partidos seculares siempre han evitado tomar decisiones claras y de largo alcance, porque los partidos religiosos y ortodoxos siempre ingresan al Parlamento y hasta ahora han sido parte de cada coalición de Gobierno.

Nuevas elecciones

Peter Philipp fue por muchos años corresponsal en medio oriente de DW

Ahora Netanyahu está demonizando a Lieberman como un "izquierdista" que no tiene lugar en su Gobierno. Aparte del hecho de que esto es falso, también pretende disimular el hecho de que el propio Netanyahu está poniendo su sus propios intereses primero. Tenía la esperanza de utilizar la coalición, que no ha logrado construir, para aprobar una ley que otorgue a los primeros ministros en servicio, como a él mismo, inmunidad de enjuiciamiento. Hay investigaciones contra él por corrupción y otros crímenes similares.

Si Netanyahu hubiera tenido éxito en la formación de un Gobierno, habría usado los próximos meses para construir un muro legal para protegerse. Esta es probablemente también la razón de su prisa por impulsar la decisión de celebrar nuevas elecciones, en lugar de entregar la tarea de formar un Gobierno al presidente. Netanyahu ahora encabeza un Gobierno interino del cual nadie puede renunciar y nadie puede ser despedido. Sin embargo, es improbable que un Gobierno de este tipo esté en posición de presionar contra el procesamiento que su líder espera.

Con esto en mente, no es de extrañar que Bibi no pueda realmente disfrutar del éxito estratégico y táctico de los últimos días. Él también debe sentir que el "modelo de éxito de Netanyahu" está llegando al final de su vida útil y no puede durar mucho más.

(dg/few)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |