Interpol lanza campaña para resolver 22 femicidios en Europa

¿Quién es la mujer que fue encontrada por un motorista en un bosque cerca de Hagen (Alemania), en junio de 1997, y que previamente había sido violada, estrangulada, rociada con gasolina y quemada? ¿Quién es la mujer que fue hallada en una zona pantanosa cerca de Colonia en octubre de 2001, y que llevaba allí tanto tiempo que sólo se conservaba el esqueleto? ¿Y quién es la mujer cuyo cadáver apareció en un puerto deportivo del río Weser, en Bremen, en el año 2002?

Tres mujeres con una muerte violenta, y cuyas identidades siguen sin estar claras a día de hoy. La Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania (Bundeskriminalamt o BKA), junto con las policías de Países Bajos y Bélgica, lanzaron la campaña "Identifícame" (Identify Me), a la que también se unió la Organización Internacional de Policía Criminal o Interpol. Se buscan en todo el mundo pistas sobre un total de 22 mujeres desconocidas víctimas de crímenes violentos que fueron halladas en alguno de estos tres países vecinos en las últimas décadas.

"Es la primera vez que Interpol publica información procedente de las llamadas "Black Notices" o "notificaciones negras", normalmente reservadas a las autoridades policiales nacionales, con el fin de sensibilizar a la opinión pública, ayudar a identificar a estas mujeres y llevar ante la justicia al responsable de su asesinato", declaró Interpol a DW.

Detenciones décadas después

La campaña cuenta en Alemania con el apoyo publicitario de la institución televisiva por excelencia en lo que se refiere a la lucha contra el crimen. El programa "Aktenzeichen XY...ungelöst" lleva desde 1967 reconstruyendo crímenes sin resolver, y ahora también los asesinatos de seis de las víctimas encontradas en este país. Y las pistas van en aumento.

"Desde el lanzamiento de la campaña se han recibido más de 500 mensajes, algunos de los cuales contenían información valiosa. Además, todos estos casos pueden tener un trasfondo internacional", declaró la Interpol.

Anja Allendorf, de la BKA, explicó a DW que los organismos de investigación locales reciben cada vez más pistas de "casos sin resolver", algunos de los cuales se remontan a décadas atrás, como el de la localidad de Schweinfurt, en Baviera: 45 años después del asesinato de una joven de 18 años, se detuvo a un sospechoso. Un hecho que para las mujeres de la campaña "Identifícame" tiene una trascendencia significativa: ser identificadas es la clave para poder condenar más tarde al autor o autores del crimen, dice Allendorf.

Las víctimas primero

"Para nosotros es un criterio muy importante que las familias tengan la oportunidad de llorar a estas mujeres, madres o hijas, y que las víctimas no yazcan en tumbas sin nombre", sostiene Allendorf.

Según la BKA, en los 22 casos investigados las mujeres asesinadas procedían de Europa del Este, África o Asia. Además, el hecho de que no haya denuncias de personas desaparecidas es un claro indicio de que no tenían contactos más intensos en los tres países investigados. Allendorf dice que es importante subrayar que el objetivo primero de la campaña no es identificar a los autores, sino a las víctimas.

Las nuevas posibilidades tecnológicas también juegan un papel relevante, con capacidad de poner rostro a las víctimas. Con los cráneos encontrados se ha llevado a cabo una reconstrucción de los tejidos blandos faciales, explicó la funcionario de la BKA.

En cuanto al ADN, Allendorf explicó que se enviarán a la base de datos internacional de Interpol en Lyon. "De este modo podemos ver si hay una coincidencia, es decir, si el perfil de ADN del cadáver coincide con el de una persona desaparecida".

(aa/dzc)