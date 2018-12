OPEP cierra primer día de cumbre sin anuncio de recortes de producción

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) terminó hoy (06.12.2018) su primer día de negociaciones en Viena sin el esperado anuncio de recortes de producción para estabilizar los precios del crudo tras el desplome de los últimos meses.

Según un portavoz de la OPEP, el grupo continuará mañana sus deliberaciones con la presencia de los ministros de Petróleo de otros diez países, incluyendo Rusia, que cooperan con el cartel, el llamado OPEP+.

Rebajar suministros

Según las declaraciones de los delegados antes de iniciarse la conferencia, los socios están a favor de rebajar los suministros, pero exigen que a esa dolorosa medida se adhieran sus aliados, sobre todo Rusia.

El ministro saudí de Petróleo, Jalid al-Falih, abogó por un recorte de las oferta conjunta de los quince miembros de la organización en torno al millón de barriles diarios (mbd). "Creo que un millón sería adecuado (...) Queremos que sea un recorte suficiente, pero no excesivo", y que no cause "un shock", dijo el responsable de Arabia Saudí, el mayor productor del grupo y, por ello, líder de la organización.

Reconoció que sobre la mesa de negociaciones había varias peticiones, de recortes de entre 0,5 y 1,5 mbd, y destacó que aún no había un acuerdo con los nueve productores externos que cooperan con el cártel desde hace dos años, en una alianza conocida ya como "OPEP+". Aparentemente, Rusia prefiere una limitación más moderada.

Tras reunirse ayer en Viena con Al-Falih, el ministro de Energía ruso, Alexander Novak, regresó a su país para consultar con el presidente, Vladímir Putin, los próximos pasos a dar.

Demanda de petróleo

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la demanda de petróleo producido por la OPEP se situará el próximo año en 31,3 millones de barriles diarios. Actualmente y según sus propios datos, los 15 países miembros del cartel producen casi 33 millones de barriles diarios.

Por tanto, la organización podría acordar un recorte pronunciado. La OPEP cuenta al tal efecto con el apoyo de Rusia, el mayor productor del grupo de países OPEP+. En el entorno de la cumbre del G20 celebrada el pasado fin de semana en Buenos Aires, Rusia y Arabia Saudí ya acordaron actuar en ese sentido.

Pocos días antes de la cumbre de Viena, Qatar anunció que abandonará la OPEP a principios de 2019. Desde Washington la cumbre se observa con atención. El presidente estadounidense, Donald Trump, ya envió vía Twitter un mensaje contrario a posibles recortes de la producción. "¡El mundo no quiere precios del crudo más altos y tampoco los necesita!", tuiteó.

"EE. UU. no está para darle instrucciones a la OPEP"

Por su parte, el ministro de Petróleo de Venezuela y futuro presidente de la OPEP, Manuel Quevedo, dijo hoy en Viena que "Estados Unidos no está para darle instrucciones" a la organización, en una reacción al intento del presidente estadounidense, Donald Trump, de influir en las decisiones del grupo petrolero.

"Nosotros somos una organización independiente, respondemos a los fundamentos del mercado petrolero mundial, (...) no respondemos a ninguna instrucción política, venga de donde venga", resaltó el ministro poco antes de abrirse en Viena la última reunión del año de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

"El imperio norteamericano tiene que bajarse de esa posición. Ellos (los gobernantes de EE. UU.) no están para darle instrucciones a la OPEP, ni a la No-OPEP (productores aliados), ellos tienen que concentrarse en gobernar su país", subrayó.

FEW (EFE, dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |