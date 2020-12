ONU y Etiopía acuerdan misiones conjuntas en el Tigré

La ONU y Etiopía alcanzaron un acuerdo para llevar a cabo misiones conjuntas de evaluación en el Tigré con el fin de entregar ayuda humanitaria, anunció este miércoles (09.12.2020) el secretario general de la organización, Antonio Guterres.

No ha sido posible "implementar de inmediato" el primer acuerdo alcanzado hace una semana. "Ahora tenemos un segundo acuerdo para misiones de evaluación conjunta relacionadas con las necesidades humanitarias", dijo en una conferencia de prensa con el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Moussa Faki Mahamat.

Este segundo acuerdo permitirá "garantizar el pleno acceso a todo el territorio y la plena capacidad para iniciar operaciones humanitarias en función de necesidades reales", añadió Guterres.

Prioridad es llegar a poblaciones afectadas

La ONU y Etiopía habían acordado hace una semana el acceso sin restricciones al Tigré de las organizaciones humanitarias. Pero el domingo, un equipo de la ONU de cuatro personas que tenía la misión de evaluar las rutas a utilizar para los convoyes humanitarios, fue detenido por las fuerzas etíopes tras ser atacado.

Unas 50.000 personas han huido de los combates para buscar refugio en el vecino Sudán.

Tanto la ONU como la UA exigieron nuevamente el miércoles acceso humanitario al Tigré.

Necesitamos "acceso sin obstáculos a la ayuda humanitaria y el rápido restablecimiento del Estado de derecho, en un entorno seguro y con pleno respeto de los derechos humanos, allanando el camino para una reconciliación genuina y duradera", dijo el secretario general de la ONU.

"Nuestra prioridad ahora es llegar a las poblaciones afectadas (con) acceso humanitario ilimitado", dijo Moussa Faki Mahamat.

Guterres dijo que no tenía "pruebas" de la presencia de tropas de Eritrea combatiendo en el Tigré. "Le hice la pregunta al primer ministro (de Etiopía) y me garantizó que no habían entrado en el Tigré", dijo.

mg (afp, efe)