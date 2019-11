ONU: el uso de armas químicas es una violación al derecho internacional

El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reafirmó este viernes (22.11.2019) su postura sobre la prohibición del uso de armas químicas, luego de alcanzar el consenso de sus 15 países miembros.

Dicho organismo aseguró que "el uso de armas químicas es una violación del derecho internacional y condena en los términos más enérgicos su uso (…) El uso de armas químicas en cualquier lugar, en cualquier momento, por cualquier persona, bajo cualquier circunstancia, es inaceptable y representa una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. El Consejo cree firmemente que los responsables del uso de estas armas deben rendir cuentas", según un comunicado difundido por la ONU.

En su declaración, el organismo "exhorta a todos los Estados, que aún no lo han hecho, a ser parte" de la Convención sobre la prohibición de la implementación, fabricación, almacenamiento y empleo de armas químicas y sobre su destrucción, firmada en 1993 y vigente desde 1997. Israel la suscribió pero no la ratificó, mientras Corea del Norte, Egipto y Sudán del Sur no forman parte de ella.

Recientes ataques

En febrero de 2017, el agente neurotóxico VX fue encontrado en el cuerpo de Kim Jong-Nam, medio hermano del líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, asesinado en Kuala Lumpur. Un poco más de un año después, en marzo de 2018, exespía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia fueron envenenados con el neurotóxico Novitchok en Salisbury, Inglaterra. En los últimos años, los países occidentales se opusieron en numerosas oportunidades a Rusia en el Consejo de Seguridad respecto al empleo de armas químicas en Siria.

El Consejo de Seguridad está compuesto por los países miembros permanentes China, Estados Unidos, Francia, Rusia y Reino Unido; y los no permanentes Alemania, Bélgica, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Indonesia, Kuwait, Perú, Polonia, República Dominicana y Sudáfrica.

ama (afp, ONU)

