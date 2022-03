++ ONU condena bombardeos rusos a civiles en Ucrania ++

Todas las informaciones en Hora Central de Europa (CET).

18.20 | Biden traslada a Zelenski su apoyo a la defensa del pueblo ucraniano

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantuvo este viernes una conversación telefónica con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que trasladó su apoyo al pueblo de Ucrania que se defiende ante el ataque "injustificado y no provocado" de Rusia. La Casa Blanca informó en un comunicado que Biden también destacó el creciente apoyo humanitario, económico y en materia de seguridad que EE.UU. está brindando a Ucrania e informó a Zelenski de la última hora en relación a las sanciones impuestas por Washington y sus socios europeos contra Rusia. (EFE)

18.18 | Ultimátum de Ecuador a sus residentes en Ucrania para ser repatriados

El Gobierno de Ecuador lanzó este viernes un ultimátum a sus compatriotas residentes en Ucrania para que aborden el tercer y último vuelo de repatriación fletado por el Ejecutivo, que partirá el domingo por la noche con capacidad para transportar a 250 pasajeros y 40 mascotas. Así lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín, quien anticipó que la aeronave recogerá pasajeros en Varsovia y Budapest, y hará una escala técnica en Madrid para repostar combustible antes de poner rumbo a Quito, donde se espera que aterrice el lunes 14 de marzo. "Es nuestro último vuelo humanitario. Por favor, si estás tú o tu hijo o hija aún en zona de conflicto, esta es la última oportunidad de salir con seguridad. No la desperdicies", escribió Holguín en redes sociales para los ecuatorianos residentes en Ucrania que aún se resisten a abandonar el país. Entre los países de Latinoamérica, Ecuador tenía en Ucrania una de las comunidades más numerosas antes de que comenzara la invasión rusa al registrar alrededor de 800 residentes, la mayoría de ellos estudiantes. (EFE)

18.15 | Israel sigue negando acceso a ucranianos que no cumplen criterios de ingreso

Las imágenes de ucranianos esperando en condición precaria a que Israel les diera acceso en el Aeropuerto Ben Gurión (en las proximidades de Tel Aviv) han vuelto a poner sobre la mesa la polémica norma que solo prevé acoger a 5.000 refugiados sin orígenes judíos, mientras se sigue negando acceso a los que no cumplen los criterios de ingreso. Según imágenes difundidas anoche por prensa local, muchas personas -entre ellas ancianos y mujeres con niños- dormían o intentaban descansar precariamente en el área de llegadas del aeropuerto, esperando a ser interrogadas para determinar si se les daba o no acceso a Israel. Tras la polémica generada, el Gobierno decidió trasladarlos a hoteles hasta que se determine su estatus. Israel prioriza a los refugiados de origen judío y esta semana anunció que acogería de manera temporal a un máximo de 5.000 personas que no son judías y no cumplen los requisitos para la llamada Ley del Retorno. (EFE)

18.09 | La ONU condena los bombardeos de civiles en Ucrania

La ONU condenó "sin reservas" los ataques de Rusia contra objetivos civiles en Ucrania el viernes en el Consejo de Seguridad en una reunión convocada por Moscú sobre armas biológicas. "La guerra entra en su tercera semana y las fuerzas armadas rusas prosiguen su ofensiva", dijo Rosemary DiCarlo, secretaria general adjunta de la ONU para Asuntos Políticos. Tras recordar que varias ciudades están sitiadas por las fuerzas militares rusas y los ataques de los últimos días en particular en Mariúpol (sur), la responsable denunció la conducta de Rusia en la guerra. "Atacar a civiles, hospitales, escuelas es inexcusable y sus autores deberán rendir cuentas", advirtió. Moscú refuta que se trate de una guerra y califica la invasión de Ucrania de "operación militar especial". En la reunión, el embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, repitió las acusaciones contra Estados Unidos y su supuesta cooperación con Ucrania en el "30 laboratorios biológicos" en Ucrania que trabajarían con "peste, antrax o el cólera". Washington ha desmentido estas acusaciones. "No vamos a permitir que Rusia consiga mentir al mundo", dijo la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield. "Rusia es el agresor", sostuvo antes de recordar que está creando una "realidad alternativa" para justificar la invasión. (AFP)

18.06 | La UE anuncia más gasto militar y resalta su compromiso de defensa mutua

La Unión Europea (UE) acordó este viernes aumentar su gasto militar para afrontar las amenazas del nuevo escenario creado por la invasión de Ucrania y recordó a Rusia el compromiso de defensa mutuo en caso de ataque a uno de sus miembros. Con una guerra junto a sus fronteras que ha causado ya más 2,5 millones de refugiados y con dos de sus miembros -Suecia y Finlandia- que han recibido amenazas de Rusia, la cumbre informal de Versalles dio un nuevo paso hacia el refuerzo de su postura militar. La UE debe "aumentar sustancialmente los gastos de defensa", reconocieron los jefes de Estado y Gobierno comunitarios en la declaración del final de la reunión iniciada el jueves. "Estamos de acuerdo en que tenemos que hacer más para garantizar la seguridad de Europa. Todos tenemos que gastar más en defensa de lo que lo hacíamos en el pasado", afirmó el canciller alemán, Olaf Scholz, en una rueda de prensa. (EFE)

17.59 | CPI abre portal para contactar con testigos de crímenes de guerra en Ucrania

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un portal para contactar con testigos, tanto de Ucrania como de otros países en los que el tribunal tiene abierta una investigación, que puedan aportar evidencias de crímenes de guerra o de lesa humanidad. "Cualquier persona que pueda tener información relevante sobre la situación de Ucrania puede contactar con nuestros investigadores”, dijo el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, en un comunicado. El portal (https://otppathway.icc-cpi.int/) permite al usuario escribir una carta para explicar por qué quiere contactar con el tribunal e indicar qué tipo de evidencia posee, ya sea foto o video, aunque para enviar material gráfico o audiovisual se debe esperar una contestación de la Fiscalía. Se permite contactar con la CPI de forma anónima, aunque se insta a especificar los datos de contacto porque "la información proporcionada de forma anónima es más difícil de utilizar en procedimientos judiciales”, se dice en el formulario. (EFE)

17.12 | La multinacional Nestlé suspende sus importaciones y exportaciones a Rusia

La multinacional suiza Nestlé, la mayor compañía de alimentación del mundo, anunció la suspensión de todas las importaciones y exportaciones de sus productos desde y hacia Rusia, con excepción de algunos alimentos esenciales. Entre los productos que dejarán de comercializarse en Rusia están las cápsulas de café Nespresso, indicó la firma en un comunicado, donde matizó que no se incluyen en esta medida los alimentos para bebés, los cereales y la comida para animales. Nestlé ya había anunciado con anterioridad que suspendía la inversión de capitales en Rusia, así como sus actividades publicitarias en el país, a raíz del comienzo del conflicto en Ucrania. (EFE)

17.06 | Confrontación entre la OTAN y Rusia provocaría "tercera guerra mundial", dice Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió el viernes a "evitar" una "confrontación directa entre la OTAN y Rusia" porque provocaría la "tercera guerra mundial". "No vamos a librar una guerra contra Rusia en Ucrania", insistió el líder estadounidense desde la Casa Blanca. Sin embargo, fue tajante al sostener que "ya sabemos que la guerra de (Vladimir) Putin contra Ucrania nunca será una victoria". Biden agregó que Rusia pagará "un alto precio" si usa armas químicas o biológicas en Ucrania y afirmó que Washington defenderá "cada centímetro" del territorio de los aliados de la OTAN. Los estadounidenses sospechan que los rusos difunden "mentiras" para "acusar a otros de lo que planean hacer ellos mismos". Occidente está preocupado por el posible uso de armas químicas por parte de Moscú tras la invasión de Ucrania lanzada el 24 de febrero. Asimismo, anunció que Estados Unidos y sus aliados decidieron excluir a Rusia del régimen normal de reciprocidad que rige el comercio mundial, que abre la puerta a la imposición de aranceles aduaneros punitivos contra Moscú en respuesta a la invasión de Ucrania. "Tomamos medidas adicionales para prohibir (el comercio con) sectores faro de la economía rusa, en particular productos de mar, vodka y diamantes", dijo Biden. Moscú se beneficiaba hasta ahora de un estatus comercial de "nación más favorecida", que le permite el libre intercambio de algunos bienes y servicios. (AFP, EFE)

16.55 | Mayoría de los ucranianos confía en una victoria contra Rusia

La mayoría de los ucranianos cree en la victoria de su país contra Rusia, según un sondeo realizado a inicios de semana por el instituto ucraniano Rating. La investigación fue realizada por teléfono el 8 y 9 de marzo y contó con la participación de 1.200 personas de distintas regiones de Ucrania, salvo de las regiones separatistas de Crimea y Donbás. De este total, un 92 por ciento cree que Ucrania podrá repeler el ataque de Rusia, frente a un 6 por ciento que no lo cree en absoluto. Entre los optimistas, un 57 por ciento cree que Ucrania ganará la guerra en las próximas semanas: un 18 por ciento cree que será en la semana y un 39 por ciento cree que será en las próximas semanas. En cambio, un 18 por ciento cree que la guerra durará varios meses y 9 por ciento que terminará en seis meses o más. Por otro lado, el 80 por ciento de las personas interrogadas dijeron que habían participado de una manera u otra en la defensa de su país. En particular, un 39 por ciento asegura ayudar al ejército como "voluntario" y 37 por ciento dicen aportar una ayuda económica. (AFP)

16.52 | Más de 2,5 millones de personas huyeron de la guerra en Ucrania, según la ONU

Más de 2,5 millones de personas han huido de una guerra "sin sentido" en Ucrania y hay otros dos millones de desplazados internos desde que empezó la ofensiva rusa el 24 de febrero, informó la ONU este viernes. Las agencias humanitarias de la ONU calculaban que a lo largo de los seis primeros meses de guerra, habría unos 4 millones de personas huyendo de Ucrania, pero es probable que se rebasen estas previsiones. "El número de refugiados que salieron de Ucrania trágicamente alcanzó hoy 2,5 millones. Estimamos también que cerca de dos millones de personas están desplazadas en el interior de Ucrania", indicó Filippo Grandi, Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU, en un tuit. "Millones de personas deben dejar sus casas debido a esta guerra sin sentido", agregó. De los más de 2,5 millones de refugiados, 116.000 eran nacionales de terceros países, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (AFP)

16.34 | Presidente finlandés insta de nuevo a Putin a hablar con Zelenski

El presidente finlandés, Sauli Niinistö, instó este viernes de nuevo a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a hablar directamente con el jefe de Estado ucraniano, Vladimir Zelenski, en una entrevista destinada a mantener abierto el canal diplomático, a pesar de la invasión rusa en Ucrania. Niinistö, interlocutor habitual de Putin estos últimos años, manifestó al presidente ruso "la necesidad de un alto el fuego inmediato y de garantizar la evacuación segura de civiles a través de corredores humanitarios", indicó la presidencia finlandesa en un comunicado. Antes, el jefe de Estado de este país escandinavo conversó con Zelenski. Durante la conversación telefónica con Putin, Niinistö "mencionó, una vez más, la disponibilidad del presidente Zelenski para hablar directamente con el presidente Putin", subrayó Helsinki. (AFP)

16.20 | La OMS insta a destruir los patógenos peligrosos en Ucrania

La Organización Mundial de la Salud (OMS) instó "encarecidamente" a Ucrania a deshacerse de posibles "patógenos muy peligrosos" en sus laboratorios para evitar cualquier riesgo de contagio entre la población, debido a la guerra que afecta a una parte del país. La OMS "recomendó encarecidamente al Ministerio de Sanidad ucraniano y a otras agencias responsables que destruya los patógenos muy peligrosos para impedir que se propaguen por accidente", indicó este viernes la agencia de la ONU. Consciente de la preocupación que esta recomendación -revelada por la agencia Reuters- puede crear tras las amenazas a las centrales nucleares, la organización la ha situado en el contexto más amplio de su cooperación de muchos años con las autoridades ucranianas para mejorar la seguridad en esas instalaciones. (AFP)

16.19 | La UE cree "factible" reducir en dos tercios el consumo de gas ruso este año

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó este viernes que considera "factible" que la UE prescinda para final de año de dos tercios de las importaciones de gas natural ruso. "Es algo factible. No es una prohibición (del gas ruso), sino una reducción", puntualizó Von der Leyen en la conferencia de prensa al término de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Versalles (Francia), dando a entender que no hay intención de cerrar los grifos inmediatamente como sanción a Moscú. Para conseguir ese objetivo de disminución de la dependencia de Rusia, los Veintisiete acordaron toda una serie de medidas, que van de la diversificación de los países proveedores de gas a la aceleración en el despliegue de energías renovables. (EFE)

16.13 | La UE anuncia con un cuarto paquete de sanciones contra Rusia junto con el G7

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, anunció este viernes que el bloque comunitario decidirá un cuarto paquete de sanciones contra Rusia que se detallarán en las próximas horas en coordinación con el G7. "Vamos a aplicar un cuarto paquete de sanciones que permitirá aislar todavía más a Rusia de la economía mundial", dijo Von der Leyen al término de la reunión de líderes europeos de Versalles (Francia), en la que participaron el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Macron, por su parte, adelantó que habrá "sanciones masivas" contra Moscú si la invasión rusa en Ucrania no cesa. (EFE)

16.11 | Turquía traslada su embajada en Ucrania cerca de la frontera rumana

Turquía informó este viernes que trasladaba su embajada en Ucrania de Kiev a Chernivtsí, una ciudad del suroeste del país ubicada a unos 40 km de la frontera con Rumania. "Turquía evacua el personal de su embajada de Kiev por razones de seguridad", aseguró un responsable del Ministerio turco de Asuntos Exteriores a la AFP. Turquía, un aliado de Ucrania, era uno de los últimos países en conservar una representación diplomática en la capital ucraniana. Cerca de 20.000 personas han sido evacuadas el miércoles y jueves en la región de Kiev, según las autoridades ucranianas. Quedan poco menos de dos millones de habitantes en la capital, ya que la mitad de la población huyó desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. "Kiev se transformó en fortaleza", dijo el alcalde de la ciudad, Vitaly Klichko. (AFP)

16.10 | Nuevas sanciones de Canadá contra oligarcas rusos, incluido Abramovich

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, anunció el viernes nuevas sanciones contra oligarcas rusos, incluido Roman Abramovich, un magnate propietario del club de fútbol inglés Chelsea, en represalia por la invasión de Ucrania por parte de Moscú. "Hoy anunciamos sanciones contra otras cinco personas, incluido Roman Abramovich", informó Trudeau a periodistas en Varsovia. "Estas personas no podrán hacer negocios en Canadá y sus activos serán congelados", agregó el primer ministro, tras una gira de seis días en Europa. (AFP)

16.02 | La guerra en Ucrania "desestabilizará" el suministro de alimentos en Europa y África

La invasión rusa en Ucrania "desestabilizará" profundamente el suministro de alimentos en Europa y África en los próximos 12 a 18 meses, advirtió este viernes el presidente francés, Emmanuel Macron, al término de una cumbre europea en Versalles. "Debemos prepararnos y reevaluar nuestras estrategias de producción para defender nuestra soberanía alimentaria" en Europa, dijo en rueda de prensa Macron, quien abogó también por impulsar una estrategia para África, ante el riesgo de "hambruna" en algunos países. (AFP)

