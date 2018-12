ONU: cese el fuego en Yemen va por el camino correcto

Pese a los numerosos reportes de enfrentamientos en Al Hudeida, Naciones Unidas hizo un balance positivo del cese de las hostilidades acordado en Suecia por el Gobierno de Yemen y los rebeldes hutíes, según información proporcionada este martes (18.12.2018) por la agencia de noticias alemana dpa. El cese el fuego comenzó a regir en la medianoche de esta jornada.

"De acuerdo con los reportes que tenemos desde el terreno, entendemos que el cese el fuego está en vigor”, dijo una fuente de la ONU, que aseguró que lo acordado en Suecia por las partes en conflicto "va por el camino correcto”. Este pacto sostiene que un comité liderado por Naciones Unidas, que tendrá miembros de ambos bandos, monitoreará el cumplimiento del acuerdo.

A pesar de este optimismo, la agencia Reuters aseguró que al menos cuatro explosiones se oyeron en la estratégica ciudad portuaria, que recibe gran parte de los envíos de ayuda humanitaria que requieren los habitantes de Yemen. Un residente afirmó que las detonaciones sonaban como fuego de artillería, aunque no se pudo confirmar si rebeldes o tropas del Gobierno se encontraban tras la acción.

Acusaciones cruzadas

El teniente general Yehia Saria, portavoz del Ejército hutí, acusó a las fuerzas gubernamentales de violar el acuerdo de alto el fuego "aprovechando la demora en la llegada de la comisión de la ONU encargada de supervisar la tregua". Saria afirmó que desde medianoche han caído 38 proyectiles de artillería y 14 misiles en la ciudad, en especial en los barrios del este, según un comunicado de la agencia de noticias SABA, controlada por los hutíes.

En tanto, el gobernador de Al Hudeida del Ejecutivo apoyado por Arabia Saudita, Hasan al Taher, amenazó a los hutíes con "aniquilarlos” si no cumplen el pacto. "Advierto a los hutíes de que esta es su última oportunidad y si no, vamos a aniquilarlos militarmente. Ya no tenemos paciencia, ni el Gobierno legítimo, ni la coalición, ni el pueblo. Esto ya es excesivo", dijo en una entrevista desde Riad.

DZC (EFE, AFP)

Yemen: 500.000 niños en peligro de muerte Huida masiva Por miedo a los bombardeos, muchas familias han huido al campo. Esta madre y sus dos hijos viven en el campamento de refugiados de Dharawan. No obstante, también ahí hay escasez de alimentos, medicamentos y otros artículos. En total, unos 1,4 millones de niños han emprendido la huida.

Yemen: 500.000 niños en peligro de muerte En la mira de los bombarderos El orfanato en el que vive este joven se encuentra junto a un presunto arsenal de municiones en la capital yemení, Saná. Por ello, la coalición militar liderada por Arabia Saudí lanza regularmente bombas contra este objetivo. Desde hace dos años lucha contra los rebeldes hutíes, que han formado un gobierno opositor.

Yemen: 500.000 niños en peligro de muerte Enfermos por desnutrición En Yemen se sufre, sobre todo, una severa escasez de alimentos. Según UNICEF, la agencia humanitaria de la ONU para los niños, más de 460.000 menores sufren desnutrición aguda.

Yemen: 500.000 niños en peligro de muerte Una generación sin educación Para la mayoría de los niños yemeníes, el camino a la escuela es peligroso y largo. Este joven en la ciudad portuaria de Al Hudayda por lo menos todavía tiene una escuela a la que puede asistir, a la que va en burro. Alrededor de dos millones de niños no reciben educación básica en Yemen.

Yemen: 500.000 niños en peligro de muerte Las bombas destruyen futuros Los combates y ataques aéreos han destruido alrededor de 1.600 edificios escolares. Pero incluso en aquellos lugares privilegiados donde todavía hay escuelas, muchos niños no pueden asistir a clase porque tienen que trabajar para contribuir al sustento de la familia.

Yemen: 500.000 niños en peligro de muerte Evitar una catástrofe UNICEF advierte que, de cara a la extrema pobreza, muchos padres están desesperados y permiten que cada vez más niños sean reclutados por las milicias. Con la esperanza de que las niñas tengan un futuro mejor, muchas son casadas a una edad muy temprana. La agencia de la ONU hace un llamado a la comunidad internacional para evitar una hambruna en Yemen.

Yemen: 500.000 niños en peligro de muerte La lucha por el poder Lo que en 2013 comenzó como un conflicto entre rebeldes hutíes y partes del ejército yemení se ha convertido en una guerra de dimensiones internacionales. Desde 2015, cazas sauditas lanzan ataques aéreos. En su lucha contra los rebeldes hutíes, Arabia Saudí es apoyada por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. (VT/JOV) Autor: Peter Hille



