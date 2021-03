OMS llama a seguir usando la vacuna de AstraZeneca

La Organización Mundial de la Salud (OMS) atribuyó al principio de precaución de decisión de algunos países de suspender temporalmente el uso de la vacuna de AstraZeneca contra el SARS-CoV-2, ante la sospecha de que algunas personas que recibieron la dosis de ese preparado hayan presentado trastornos de coagulación. La OMS recordó que la medida, adoptada principalmente en Europa, afecta a un lote específico de la vacuna.

Margaret Harris, portavoz de la entidad, dijo este viernes (12.03.2021) que "no hay razón para no utilizar” la vacuna de AstraZeneca, y que por lo tanto "sí, deberíamos seguir utilizándola”. Dinamarca, Islandia y Noruega anunciaron el jueves la suspensión de las inyecciones de la fórmula británico-sueca, invocando el principio de "precaución". Bulgaria, Rumania y Tailandia hicieron lo mismo esta jornada.

La agencia nacional de salud danesa, la primera en anunciar la decisión, habló de precaución ante "casos graves de coágulos en personas vacunadas", aunque "de momento" no se ha establecido una relación causal. A principios de esta semana, Austria dejó de administrar un lote de esas vacunas después de que una enfermera de 49 años muriera de "graves trastornos de coagulación" días después de ser vacunada.

Ninguna muerte demostrada

Harris reiteró que no se ha probado relación causal entre la vacuna y las afecciones descritas, y que la suspensión "se ha decidido como medida de precaución en tanto se realiza una investigación completa”. La funcionaria recordó que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) no encontró indicios que de que vacunación fuese causante de los trastornos.

"La vacunación contra el COVID-19 no reduce las muertes por otras causas. Los eventos tromboembólicos ocurren en la población, así que no está claro si esto es algo que de todos modos iba a ocurrir o si había alguna relación (con la vacuna)", comentó la portavoz. La OMS afirma que se han aplicado 268 millones de dosis de distintos laboratorios, y no ha ocurrido ni una sola muerte que se haya comprobado que tenga relación con alguna de estas vacunas.

DZC (EFE, AFP)