Ombudsman de Guatemala a Giammattei: no fomente el racismo y la discriminación

El ombudsman de Guatemala, Jordán Rodas, instó este sábado (18.07.2020) al presidente, Alejandro Giammattei, a respetar los derechos humanos de la población indígena, así como escuchar sus opiniones y "abstenerse de emitir comentarios que fomenten el racismo y la discriminación".

Rodas -titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) del país centroamericano- lamentó que el mandatario increpara el pasado 17 de julio a uno de los líderes indígenas del municipio cachiquel de San Juan Comalapa, en el departamento central de Chimaltenango, unos 80 kilómetros al oeste de la Ciudad de Guatemala.

"Ante las desafortunadas declaraciones del presidente Giammattei ante líderes indígenas de San Juan Comalapa, Chimaltenango, el PDH, Jordán Rodas, le recomienda escuchar las voces y respetar los derechos humanos de los pueblos, históricamente excluidos y marginados", afirmó el ombudsman.

Giammattei: "vine a un diálogo y no a oír a una sarta de inconsistencias”

Durante la polémica reunión, uno de los líderes indígenas aseguró que la minería los "ha hecho sufrir mucho", lo que fue interrumpido por el gobernante quien cuestionó: "¿cuántas minas tienen aquí?". "Aquí no hay y no queremos", respondió tajante el líder indígena. Giammattei continuó: "solo pregunto. Es que yo vine aquí (a Comalapa) a un diálogo y no a oír a una sarta de inconsistencias que usted está diciendo".

Además, en la misma reunión, el presidente sugirió que "de los (indígenas) que están produciendo la tierra no han dejado de vender su producto. Usted me habla de que todos tenemos que contribuir pero cuánta de la gente que vende verduras aquí paga impuestos. Estamos hablando de que hay la necesidad de formalizarnos. Todos queremos buenos hospitales, pero de a grolis (gratis) y no pagar impuestos", añadió el mantadario.

Ante esto, el procurador sugirió al presidente "implementar acciones, programas y políticas para atender prioritariamente a las comunidades indígenas, las poblaciones más excluidas de las oportunidades de desarrollo". También, asintió que "la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, cuyo único límite es el respeto al diferente".

ama (efe, soy502)

