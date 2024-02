Scholz pide más ayuda para Ucrania al partir a Washington

El canciller alemán, Olaf Scholz, pidió este jueves (08.02.2024) aumentar urgentemente la ayuda militar a Ucrania y advirtió sobre las nefastas consecuencias de una victoria rusa, justo antes de partir hacia Washington para reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden y los líderes del Congreso, tanto del Partido Demócrata como del Partido Republicano. Scholz dijo que Alemania ha "hecho una contribución muy grande" en su próximo presupuesto de 2024, "pero no será suficiente por sí sola si no hay suficiente apoyo en todas partes".

"Es importante que Europa y también Estados Unidos intensifiquen y le den constancia a la ayuda a Ucrania. Es necesario porque la guerra de agresión rusa proseguirá con la misma intensidad", dijo Scholz ante los periodistas antes de partir y un día después de que los republicanos bloqueasen en el Congreso un paquete legislativo que incluía ayudas a Ucrania.

"Ahora es el momento en que tenemos que hacer lo que es necesario: dar conjuntamente a Ucrania la oportunidad de defenderse y al mismo tiempo enviar una señal muy clara al presidente ruso", añadió. Scholz elogió a las tropas ucranianas por su defensa del país, pero añadió que deben contar con apoyo adicional de los aliados para continuar la lucha.

En una columna publicada por el periódico Wall Street Journal, Scholz advirtió a los aliados de Ucrania que no redujeran el apoyo militar al asediado país, que ha estado luchando contra una invasión rusa a gran escala desde hace prácticamente dos años. "Nuestro mensaje es claro: tenemos que hacer todo lo posible para evitar que Rusia gane. Si no lo hacemos, pronto podríamos despertar en un mundo aún más inestable, amenazante e impredecible que durante la Guerra Fría", escribió Scholz en el periódico estadounidense.

"A pesar de nuestro apoyo, Ucrania pronto podría enfrentarse a una grave escasez de armas y municiones. Algunos compromisos financieros ya se han agotado y otros deben ampliarse. Las consecuencias y los costos a largo plazo de no detener la agresión de Putin eclipsarían cualquiera de las inversiones que estamos haciendo ahora", añade en la columna. "No se equivoquen: una victoria rusa en Ucrania no sólo sería el fin de Ucrania como Estado libre, democrático e independiente, sino que también cambiaría dramáticamente la faz de Europa", escribió Scholz.

El viaje a Washington es el tercero de Scholz desde que asumió el cargo hace poco más de dos años. Tiene previsto reunirse con Biden en la Casa Blanca el viernes para discutir la ayuda militar a Ucrania, el conflicto en Oriente Medio y la cumbre de la OTAN de este verano.

lgc (dpa/efe)