Olaf Scholz espera "pasos claros" de Rusia hacia la desescalada

El canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó este lunes (14.02.2022) que espera de Rusia "pasos claros hacia una desescalada de las actuales tensiones" en torno a Ucrania, e instó a Moscú a aprovechar el diálogo abierto con Occidente para ello. En una rueda de prensa tras reunirse durante casi dos horas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, Scholz reiteró que Alemania está "estrechamente al lado de Ucrania" y prometió ayuda financiera.

"Coincidimos en nuestra gran preocupación por la situación actual en la frontera entre Rusia y Ucrania. La actividad militar en la frontera ucraniana no tiene ninguna justificación para nosotros. No hay motivos razonables para tal despliegue militar", recalcó. El canciller alemán quiso reiterar que la soberanía y la integridad territorial de Ucrania "no son negociables para Alemania".

"Para Alemania está claro que una nueva agresión militar contra Ucrania tendría graves consecuencias políticas, económicas y geoestratégicas para Rusia", añadió, al tiempo que aseguró que llevará este mensaje mañana a Moscú, donde se reunirá con el presidente ruso, Vladímir Putin. "En caso de una escalada militar, estamos listos para sanciones a gran alcance y eficaces", enfatizó. Si Rusia violara de nuevo la integridad territorial de Ucrania, "sabremos qué hacer", aseguró.

Zelenski, por su parte, consideró un "gran error" la decisión de algunos países occidentales, incluyendo Estados Unidos y Canadá, de evacuar sus embajadas desde Kiev y llevarlas al oeste del país. Y apostó por un ingreso de su país a la Alianza Atlántica. "Es en Ucrania donde hoy se decide la futura arquitectura de seguridad europea, de la cual nuestro país es una parte integral", dijo. Y añadió que trató con Scholz "la necesidad de establecer garantías legales específicas que puedan proteger a Ucrania". "Creemos que la adhesión a la OTAN garantizaría nuestra seguridad y nuestra integridad territorial", zanjó.

Al respecto, Scholz indicó dijo ahora lo que importa es promover una desescalada. "La pregunta sobre membresías y alianzas en la práctica ahora mismo no es relevante, por lo que es un poco raro observar que Rusia habla de algo que en la práctica no es en el orden del día un gran problema político", afirmó.

Sobre la negativa de Alemania a suministrar armas a Ucrania, algo que causa malestar en Kiev, Scholz solo dijo que su país revisa siempre todas las solicitudes y lo seguirá haciendo también en el futuro. El canciller alemán sí prometió a Zelenski que Alemania seguirá aportando ayuda financiera a Ucrania. Anunció en concreto un desembolso de 150 millones de euros de un actual crédito y uno posterior de otros 150 millones.

lgc (efe/afp)