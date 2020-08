Olaf Scholz, el candidato del SPD para reemplazar a Merkel

Pocos habrían pensado que el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), que tan a menudo tambalea y vacila, fuera capaz de mostrar tanta determinación: el ministro de Finanzas alemán, Olaf Scholz, será su candidato a canciller. Lo que sorprende no es la persona; el partido no habría podido encontrar a alguien mejor. Lo notable es el momento del anuncio, porque el próximo Parlamento alemán no será elegido hasta el otoño de 2021. A menos que la coalición con el partido Democristiano (CDU) de Angela Merkel, y la Unión Socialcristiana de Baviera (CSU), se desbarate antes de eso, aunque es poco probable. Especialmente en tiempos del coronavirus, donde el dúo Merkel-Scholz guía Alemania con un número de víctimas mucho menor que el de otros países.

Junto con la canciller Angela Merkel y el ministro de Salud Jens Spahn (CDU), el ministro de Finanzas es una de las caras más visibles en esta crisis, en un sentido positivo. Con mano firme y determinación, Scholz puso en marcha miles de millones de ayuda para salvar a la economía alemana y a la sociedad de lo peor. Así lo ve también la población, que agradece las acciones sensatas del también exalcalde de la ciudad de Hamburgo. Scholz es por lejos el político más popular del SPD.

Olaf Scholz no es el SPD, ni viceversa

Su problema, y el del partido, es que el SPD sigue en la parte baja de las encuestas. En la tendencia actual de Alemania, llega a un frustrante 15%, una cifra que mantiene hace más de un año, así que no se puede hablar de un bono de coronavirus gracias a Scholz. Con la crónica falta de apoyo popular, parece casi extraño presentar un candidato a canciller. Pero también es valiente, porque el SPD proporciona claridad, tanto interna como externa.

Marcel Fürstenau

No es nada seguro que los socialdemócratas, proclives a las polémicas, se atengan realmente cohesionados al voto de los líderes del partido y no hagan ruido. Muy a menudo, el SPD ha abandonado brutalmente a sus principales líderes. El candidato a canciller Martin Schulz, que fracasó en 2017, puede quejarse de ello, al igual que su breve sucesora en la presidencia del partido, Andrea Nahles. Sin embargo, si el SPD ha aprendido la lección de estos desastres, todavía hay un poco de esperanza para ellos y para su candidato a canciller.

El SPD ya no tiene que preocuparse por Merkel

Scholz tendría una ventaja. No tendría que competir en las elecciones con la poderosa Angela Merkel, quien no buscará su quinto mandato. Los candidatos de la CDU y la CSU todavía no están decididos. Mientras tanto, el ya popular Scholz puede seguir ajustando su perfil y demostrar sus aptitudes para estar a cargo del gobierno. Además de eso, y por sobre todas las cosas, establecer un programa creíble. Eso será difícil.

Scholz es el prototipo del socialdemócrata que cree que el centro político es decisivo en las elecciones. Con esta estrategia, el último canciller del SPD que gobernó, Gerhard Schröder, derrotó en 1998 a Helmut Kohl (CDU), quien había gobernado durante 16 años. Después del segundo mandato de Schröder, que terminó en 2005, el SPD ya no podía ni quería decidir realmente qué rumbo tomar. Los líderes actuales, Saskia Esken y Norbert Walter Borjans, representan claramente un camino hacia la izquierda. A finales de 2019, se impusieron con ello a Olaf Scholz en una consulta interna.

Las bases tienden a la izquierda

Por lo tanto, la base del partido tiende claramente hacia la izquierda, y es dudoso que eso pueda cautivar a un representante clásico del centro. Además, el SPD no descarta una alianza con La Izquierda. ¿El Canciller Scholz, en un gobierno con ellos? Es difícil de imaginar. Además, una coalición rojo-rojo-verde está lejos de ser mayoría en este momento. En resumen, el candidato Olaf Scholz podría darle un impulso al SPD. Sin embargo, probablemente solo los más optimistas creen que este será lo suficientemente fuerte como para convertir al vicecanciller en el sucesor de Angela Merkel.

(ju/er)

