Ola de calor récord en Alemania

Sabine Krüger es una mujer muy solicitada en estos días. La meteoróloga trabaja para el Servicio Meteorológico Alemán (DWD). Esa oficina alemana, con sede en Offenbach del Meno tiene la tarea de advertir sobre los peligros relacionados con el clima y de controlar, documentar y evaluar el clima en Alemania. En entrevista con DW, la experta dejó en claro que la masa de aire "Ulla" seguirá calentando a Alemania durante los próximos días: "El sol brilla sin cesar. Hay mucho aire caliente que llega desde África, y las temperaturas pueden llegar a 39 grados, en algunos lugares incluso hasta 40 grados". Según la experta, este miércoles (25.06.2019) será probablemente el día más caluroso del año hasta el momento.

Por lo tanto, hay grandes posibilidades de que la temperatura récord de 38,2 grados, medida en junio de 1947 en Fráncfort, sea superada muy pronto. Mientras tanto, el DWD ha emitido alertas por calor extremo en once de los 18 estados federales de Alemania. A través de las redes sociales, el Servicio Meteorológico también advierte no exponerse al sol y no subestimar la radiación de rayos ultravioletas, "incluso en la sombra". Del mismo modo debe utilizarse "ropa adecuada, como una camisa de protección contra rayos UV, pantalones largos, gafas de sol y algún tipo de protección para la cabeza o sombrero.

Los que trabajan bajo el sol son los más afectados.

Trabajadores al aire libre, los que más sufren

Aunque la mayoría de los empleados pueden mejorar las condiciones de trabajo en estos días de calor en oficinas oscuras o con aire acondicionado, hay algunos grupos profesionales que no pueden evitar tener que trabajar en pleno calor. En primer lugar, los obreros de la construcción son los que más sufren. Cuando se coloca una nueva capa de asfalto en la carretera, por ejemplo, pueden producirse temperaturas de alrededor de 80 grados. Además del esfuerzo físico, también hay mucho polvo, suciedad y equipo pesado que manejar, lo que se traduce en un mayor esfuerzo físico.

Rainer Löb está alarmado por las temperaturas récord. Löb es el médico del Servicio de Ayuda de la Orden de Malta en Alemania (MHD) y, por lo tanto, el médico principal de esa organización católica de ayuda en Alemania. Con casi 31.000 empleados, el MHD es uno de los mayores empleadores en el sector de la salud y los servicios sociales.

Ancianos y niños pueden ser los más afectados por la ola de calor. Por eso, hay que cuidarlos para que beban más agua.

Los más afectados

Löb advierte que el enorme calor podría sobrepasar el sistema de control de la temperatura en el organismo de muchas personas. Las consecuencias serían serías: golpes de calor, agotamiento e insuficiencia circulatoria. Para él, no son solo ciertos grupos profesionalse los que tienen que luchar contra los efectos del calor extremo: "En bebés y niños pequeños, la regulación de la temperatura del cuerpo a través de la transpiración solo es posible en una medida limitada debido a su superficie corporal pequeña", dijo Löb a DW. Y en las personas mayores y y crónicamente enfermas, la regulación del calor ya no funciona tan bien como en la juventud. Como resultado, "la sensación de sed está a menudo perturbada", según Löb, por lo cual beben menos líquido. Eso empeora aún más los efectos del calor.

La Asociación de Ayuda del Orden de Malta aumentará la disponibilidad de sus servicios en los próximos días. En general, el experto aconseja atenerse a los remedios clásicos para aguantar esta ola de calor récord: beber mucha agua y descansar más.

