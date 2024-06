Tumbarse al sol no es una buena idea en este momento: uno de los consejos más importantes de las autoridades para hacer frente al calor es pasar las horas del mediodía en el interior, si es posible. Además, la gente debe beber mucha agua, evitar el alcohol, no comer en exceso y no hacer ejercicio al aire libre. Esto se aplica en particular a los ancianos, los niños y los enfermos crónicos.