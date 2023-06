Informante: el Pentágono tiene nave extraterrestre "intacta"

Un exoficial de inteligencia de los Estados Unidos, David Grusch, ha presentado una denuncia contra el Gobierno estadounidense, alegando que han estado ocultando un programa que posee pruebas físicas de vehículos extraterrestres, algunos de ellos "intactos y parcialmente intactos".

Durante una serie de entrevistas con The Debrief y NewsNation, Grusch, quien es un veterano de la Fuerza Aérea y exmiembro de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, reveló aún más detalles impactantes. Afirmó que, además de la recuperación de naves extraterrestres en secreto, el Gobierno de Estados Unidos ha encontrado incluso "pilotos" muertos dentro de estas naves. Según Grusch, esto ha sido parte de un programa altamente secreto de recuperación de ovnis que ha estado en marcha durante décadas.

Después de 14 años de servicio en los servicios de inteligencia estadounidenses, Grusch abandonó su cargo en abril. Según el informe de The Debrief, Grusch experimentó represalias por parte de funcionarios del Gobierno después de presentar información clasificada sobre estos vehículos al Congreso.

Sin embargo, a pesar del riesgo que esto representa para él personalmente, Grusch, según afirmó, ha decidido revelar esta información para que el resto del mundo pueda conocer lo que, en su opinión, se ha estado ocultando ilegalmente.

"Lo digo en serio. Estoy aquí sentado, corriendo un gran riesgo personal y un evidente riesgo profesional al hablar con ustedes hoy", dijo Grusch a NewsNation.

"Llámenlo naves espaciales si quieren, vehículos exóticos de origen no humano que han aterrizado o se han estrellado", dijo Grusch a NewsNation.

Grusch: "Vehículos intactos y parcialmente intactos"

En una entrevista separada concedida a los periodistas de The Debrief Tea Leslie Kean y Ralph Blumenthal, que previamente revelaron la existencia de un programa secreto del Pentágono que investiga ovnis en un artículo de The New York Times en 2017, Grusch describió cómo el Gobierno supuestamente tiene evidencia de naves espaciales creadas por una "inteligencia no humana" de "origen desconocido."

"[Esta evaluación se basa] en las morfologías de los vehículos y las pruebas de ciencia de los materiales y la posesión de disposiciones atómicas únicas y firmas radiológicas", dijo el exfuncionario.

"No estamos hablando de orígenes o identidades prosaicas", dijo Grusch. "El material incluye vehículos intactos y parcialmente intactos".

El director adjunto de la Inteligencia Naval de Estados Unidos, Scott Bray, señala un vídeo de un "sobrevuelo" mientras testifica ante una audiencia del Subcomité de Contraterrorismo, Contrainteligencia y Contraproliferación de la Cámara de Representantes sobre "Fenómenos Aéreos No Identificados", en la primera audiencia abierta del Congreso sobre "ovnis" en más de medio siglo, en el Capitolio en Washington, Estados Unidos, el 17 de mayo de 2022. Imagen: Joey Roulette/REUTERS

Declaraciones de otros funcionarios sobre extraterrestres

Jonathan Grey, un funcionario actual de inteligencia estadounidense en el Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial (Nasic), ha confirmado a The Debrief, según él, la existencia de "materiales exóticos" y ha dejado claro que "no estamos solos".

Además, The Debrief ha hablado con varios antiguos colegas de Grusch, quienes han dado testimonio de su reputación. Karl E. Nell, coronel retirado del Ejército, afirmó que Grusch era un individuo "irreprochable". Un informe de rendimiento de 2022, al que The Debrief tuvo acceso, describe a Grusch como un oficial con una brújula moral excepcionalmente sólida.

Nick Pope, quien investigó avistamientos de ovnis para el Ministerio de Defensa británico (MoD) en la década de 1990, ha destacado la importancia de los relatos de Grusch y Grey sobre los materiales alienígenas.

"Una cosa son las historias en los blogs de conspiraciones, pero esto lleva al siguiente nivel, con auténticos informadores", dijo Pope.

Grusch no ha visto personalmente los vehículos alienígenas

A cierto nivel, es comprensible que a muchas personas les resulte tentador imaginar que el Gobierno de EE.UU. ha estado ocultando la existencia de naves espaciales extraterrestres recuperadas. Sin embargo, existen quienes mantienen un escepticismo sobre este tema y continúan dudando de las declaraciones de Grusch por diversas razones.

Por ejemplo, en el artículo de The Debrief, Grusch no afirma haber visto personalmente vehículos alienígenas ni proporciona información sobre dónde podrían estar almacenados. En cambio, menciona que ha tenido numerosas conversaciones con colegas que sí han tenido esa experiencia.

Así, The Debrief informó de que los conocimientos de Grusch sobre materiales y vehículos no humanos se basaban en "extensas entrevistas con funcionarios de inteligencia de alto nivel". Dijo que había informado al Congreso de la existencia de un "programa de recuperación" de material ovni.

Este aspecto ha generado escepticismo entre algunos, ya que se basa en testimonios indirectos y no en una evidencia visual directa.

Imagen fija de un vídeo difundido por el Departamento de Defensa de Estados Unidos que muestra un Objeto Volador No Identificado avistado por pilotos de la Marina estadounidense. Imagen: U.S. Department of Defense/dpa/picture alliance

"Contacto con una inteligencia no humana"

Grusch, por su parte, afirmó que está compartiendo esta información ahora con el propósito de preparar al público para un "escenario inesperado de contacto con una inteligencia no humana". Según sus declaraciones a The Debrief, considera que este fenómeno trasciende las fronteras de Estados Unidos y tiene alcance global. Sin embargo, asegura, "una solución global sigue eludiéndonos."

"Definitivamente no estamos solos", dijo a NewsNation. "Los datos apuntan, de forma bastante empírica a que no estamos solos".

"Existe una sofisticada campaña de desinformación dirigida a la población estadounidense que es extremadamente inmoral y contraria a la ética", declaró Grusch en su entrevista con NewsNation.

¿Qué ha dicho el Gobierno estadounidense?

Según reporta The Independent, Sue Gough, portavoz del Departamento de Defensa, dijo en una declaración facilitada al medio británico, que hasta la fecha la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) no dispone de "ninguna información verificable que corrobore las afirmaciones de que hayan existido en el pasado o existan en la actualidad programas relacionados con la posesión o la ingeniería inversa de materiales extraterrestres".

La Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) investiga los objetos voladores no identificados y otros fenómenos en el aire, el mar, la tierra o el espacio.

Editado por Felipe Espinosa Wang.