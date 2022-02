Occidente necesita cohesión más allá de la crisis de Ucrania

Hay algo fantasmagórico en escuchar este fin de semana los discursos de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Se habla mucho de la cohesión europea, de una nueva y más fuerte relación transatlántica, especialmente entre Washington y Berlín. También sobre que la OTAN no es una amenaza para nadie, ni siquiera para Rusia. Llamados a la vía diplomática, que todavía se puede negociar, que se debe evitar por todos los medios una guerra en Ucrania. Son casi mantras para conjurar el peligro.

Y al mismo tiempo, los participantes de la conferencia en el hotel Bayerischer Hof escuchan las últimas noticias de la región fronteriza entre Rusia y Ucrania. De unas importantes maniobras rusas este fin de semana, supervisadas personalmente por el presidente ruso Vladimir Putin. Sobre una movilización de separatistas prorrusos en el este de Ucrania. Múnich discute, apela a los valores occidentales. Putin crea hechos. Mientras tanto, el presidente estadounidense, Joe Biden, dice en Washington que cree que Putin atacará a Ucrania.

El SPD frente a los fragmentos de su política hacia Rusia

¿Qué hacer? Es fácil acusar ahora a Europa y especialmente a Alemania de inacción. Pero no es mucho lo que tienen los europeos en sus manos. Aunque hay matices. El viernes, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, del Partido Verde, habló de "crisis rusa", no ucraniana, nombrando claramente al agresor. Y mencionó explícitamente al Nord Stream 2 hablando de posibles sanciones a Rusia. O sea, que el ya completamente gasoducto ruso no va a entrar en funcionamiento si Rusia interviene en Ucrania y modifica sus fronteras.

Jens Thurau, redactor de DW.

Pero el canciller Olaf Scholz, en su discurso del sábado (19.02.2022) no nombra al Nord Stream 2, ni siquiera cuando le preguntan sobre él, como en otras apariciones en los últimos días y semanas. Scholz y su partido, los socialdemócratas alemanes, se enfrentan a los fragmentos de su política hacia Rusia, hecha ahora añicos, pero que ha prevalecido durante muchos años: consistente en estrechar unos lazos de interdependencia económica tan fuertes que desterraran la posibilidad de una guerra. Una diplomacia y una cooperación económica en las que han seguido confiando a pesar de las cada vez más vehementes provocaciones rusas.

Y cuando se le preguntó a Scholz sobre el no alemán a proporcionar armas a Ucrania, se le escapó una frase que resume las principales características de la política alemana en este momento: Ucrania ya recibe armas de otros países, dijo. Esta forma de retirarse lo más posible a un segundo plano cuando hay que hacer el trabajo sucio parece extrañamente alejada de los tiempos que corren.

Muchos intentos de interpretar a Putin

Es interesante ver cómo se insiste en discutir e indagar en Múnich sobre las motivaciones del presidente ruso. Scholz informó sobre su conversación con Putin de hace unos días en Moscú. Dijo haberle dejado claro que no podía aceptar que el motivo de su agresiva política fuera el hecho de que la OTAN se hubiera ampliado hacia el este tras el final de la Guerra Fría. Si se retrocede lo suficiente en la historia, según Scholz, varios siglos si hace falta, siempre se pueden encontrar argumentos para justificar cambiar las fronteras. Sin duda es cierto, pero ¿puede eso frenar a Putin?

La presidenta de la Comisión de la UE, Ursula von der Leyen, dijo que ahora hay toda una generación de jóvenes en Ucrania cuyas simpatías se orientan hacia occidente, hacia la democracia occidental y la economía de mercado. Eso es precisamente lo que teme Putin y también es difícil de negar, pero ¿puede ayudar a prevenir la escalada?

La diplomacia, puesta a prueba

Lo único que les queda a los representantes de las viejas alianzas occidentales -OTAN, UE- en Múnich es fortalecer la cohesión y mostrar unidad. Esto se está consiguiendo en gran medida. Casi todos los oradores afirmaron que Putin pagaría un alto precio si interviniera. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, enfatiza con pasión la cohesión de Occidente y se abstiene de hacer cualquier crítica a los aliados, incluso a los alemanes, que tanto se escuchan en Washington.

Hay mucho en juego, es la idea más repetida, en Ucrania en este momento, pero también mucho más allá. Ursula von der Leyen, por ejemplo, dijo que Rusia y China apuestan por un orden mundial completamente nuevo. Uno más conflictivo, en el que los estados autocráticos desempeñan un papel mucho más relevante. Y esa diplomacia de la vieja escuela queda relegada a un segundo plano. Esto es lo que confiere a la reunión de Múnich este aire espectral. Porque, en esencia, la Conferencia de Seguridad es eso, un escenario de debate, a pesar de todas las diferencias, y frente a las cámaras. Debates de fondo con representantes de todos los campos, incluidos los no democráticos. El lema es que quienes hablan entre sí no se disparan. Pero Putin se está moviendo actualmente en otra dirección.

(lgc/rr)