Obispos católicos advierten sobre el populismo de derecha

Expertos han estado asesorando y debatiendo durante varios meses. Ahora, los obispos católicos de Alemania encajan bastante bien en los acalorados debates políticos y eclesiásticos "para tratar las tendencias populistas de derecha en la Iglesia”. Con un documento de 70 páginas, quieren ayudar a los miembros de la Iglesia en las discusiones y los debates, y obviamente también advertir a muchos de sus seguidores de no caer en posturas extremistas de derecha.

"Todos cuentan. Ninguna persona es más o menos importante. Esa es la promesa fundamental de nuestra Constitución: la igualdad fundamental de todo ser humano cuya dignidad es inviolable", enfatizan los obispos como base del texto. El populismo "se opone fundamentalmente a todos los ciudadanos”. El populismo de derecha aboga por "la exclusión de los otros, incluidos los migrantes”.

Los obispos se refieren a los documentos básicos del Concilio Vaticano II, que fue la determinación más importante de la Iglesia católica desde entre 1962 y 1965 y hasta ahora. También al discurso del papa Francisco en el otoño de 2018 sobre "xenofobia, racismo y el populismo en relación con la migración global”. Este fue su anuncio programático contra las "actitudes que habían sido consideradas superadas por muchos”.

Contra el antisemitismo y la islamofobia

Estas normas tienen consecuencias. Estas incluyen el rechazo estricto del antisemitismo, la islamofobia y el rechazo a la religión en general. Los términos insultantes de "monumento de la vergüenza" cuando se refieren al memorial de Berlín sobre los judíos asesinados de Europa y del vocabulario de la Alternativa por Alemania (AfD) para los años de la dictadura nazi se mencionan explícitamente.

"El populismo que nos desafía muestra su rostro amenazador a diario. Noticias falsas, mentiras, lemas de odio y condena son comunes. Hasta el nivel político más alto, los simplificadores populistas juegan un juego peligroso”, continúa. Y como un recordatorio a la política sigue la explicación del entendimiento fundamental de la Iglesia sobre la familia y la migración.

Tensiones en la Iglesia

Hay "muchos ejemplos exitosos" de cómo la Iglesia y su trabajo social abordan los desafíos actuales, dice el obispo de Osnabrück, Franz-Josef Bode, quien advierte que la Iglesia debe "resistirse a todas las tendencias que exigen que ‘lo propio, los alemanes o los católicos van primero'”. El obisbo también reconoce que había una "necesidad interna de discusión y aclaración" dentro de la Iglesia.

Del mismo modo se expresa el arzobispo de Hamburgo, Stefan Hesse. "Es nuestro deseo formular una oferta de diálogo para todos los creyentes, independientemente de sus puntos de vista políticos”, sostiene el religioso, responsable de temas de migración en la Conferencia Episcopal.

"Problemas reales”

El politólogo Werner Patzelt, que es miembro de la CDU y que estudia el surgimiento de la AfD, a veces también es acusado de una clara proximidad a las posiciones de la AfD, expresó su opinión positiva sobre la ayuda de la Iglesia. "Aquí ha habido algo de éxito", dice. Patzelt leyó el documento "con gran alegría intelectual y humana”. Al mismo tiempo, hizo campaña para decir que la integración y la migración "también van acompañadas de problemas reales” y que las preocupaciones no son solo "alimentadas” por los populistas.

¿Deben los representantes oficiales de la Iglesia hablar con los representantes de la AfD? Actualmente no hay tiempo para eso, dijeron los obispos en la presentación. El documento no es solo sobre estos populistas de derecha. Reducir constantemente el populismo solo a la AfD no le hace justicia al problema "y le hace mucho honor” al partido, dice Stephan Ackermann, obispo de Trier. Patzelt tiene una opinión decididamente diferente y promueve los contactos con la AfD. "Debido a que a nadie se le ordena donde hace su cruz, uno tiene que llegar primero a las personas de manera comunicativa", afirma.

El obispo Ackermann subrayó un punto en la presentación del estudio. En vista de los desafíos actuales, el populismo de derecha está "conscientemente en el centro de atención” de la Iglesia. Básicamente, se trata del populismo de izquierda y derecha. Esto se afirma en la introducción del documento, cuyo objetivo es ayudar a las iglesias y grupos eclesiásticos a "lidiar con los fenómenos del populismo”. Solo entonces, el énfasis continúa "sobre todo con tendencias populistas de derecha”.

(rrr/jov)