Obama llama a estadounidenses a votar en masa por Biden

El exmandatario de Estados Unidos Barack Obama lanzó este miércoles (21.10.2020) una denuncia al gobierno de Donald Trump y llamó a los votantes demócratas a no confiarse en los sondeos favorables y movilizarse en masa para lograr la victoria del candidato Joe Biden el 3 de noviembre.

"No podemos confiarnos. No me importan los sondeos", dijo Obama en su primer mitin en apoyo a su exvicepresidente en la carrera por la Casa Blanca.

Biden aventaja a Trump por nueve puntos porcentuales a nivel nacional, según el promedio de encuestas de RealClearPolitics.

Pero Obama recordó que en 2016 "hubo un montón de encuestas" favorables a la entonces candidata demócrata Hillary Clinton y "no funcionó porque mucha gente se quedó en su casa, se volvió perezosa y confiada".

"Esta vez no. No en esta elección", recalcó.

Trump "incapaz de tomarse el trabajo en serio"

Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos y quien ocupó el cargo durante dos mandatos (2009-2017), denunció duramente a su sucesor, alegando que Donald Trump ha demostrado ser "incapaz de tomarse el trabajo en serio" en la Casa Blanca.

"Esto no es un reality show. Es la realidad", dijo Obama.

"Y hemos tenido que vivir con las consecuencias de que él (Trump) demuestre ser incapaz de tomarse el trabajo en serio", añadió ante los asistentes al acto en Filadelfia, capital del estratégico estado de Pensilvania.

Critica desempeño del presidente ante pandemia

Más temprano, en una mesa redonda con líderes de la comunidad negra de esa ciudad, Obama -aún muy popular entre los demócratas- criticó el desempeño de Trump ante la pandemia de covid-19.

"La pandemia habría sido difícil para cualquier presidente, no hemos visto algo así en 100 años. Pero el grado de incompetencia y desinformación, el número de personas que podrían no haber muerto si hubiéramos hecho lo básico", lamentó.

"No podemos permitirnos otros cuatro años de esto", añadió el expresidente de 59 años. "Estamos en un agujero profundo".

"Nuestra democracia no va a funcionar si las personas que se suponen son nuestros líderes mienten todos los días y simplemente inventan cosas", dijo luego.

Millones ya votaron por correo

Más de 40 millones de ciudadanos ya votaron por correo o en persona, lo que significa cerca del 30% de la participación total de las elecciones de 2016.

Ese año Trump ganó muy ajustadamente en Pensilvania, un estado potencialmente crucial al que volvió la noche del martes tras dos mitines en Arizona (sur).

Trump, por su parte, sigue con su apretada agenda y celebró uno de sus multitudinarios mítines en Carolina del Norte, otro de los estados que ganó en 2016 pero que ahora las encuestas ponen en manos de Biden, como también Pensilvania, Michigan y Wisconsin.

Otros de los estados que se le podrían escapar a Trump según los sondeos son Florida, Arizona, Ohio, Iowa, Georgia e incluso Texas, lo que equivaldría a una apabullante victoria demócrata.

jc (afp, efe, ap)