Oaxaca se convierte en el segundo estado de México en despenalizar el aborto

Activistas sociales y políticos: los actores luchan por sus convicciones

Embajadora de ACNUR

En el “Washington Post”, Mass y Jolie describen el destino de las mujeres afectadas. La violación es utilizada como una táctica de terror y de guerra, en todo el mundo. Angelina trató este tema cuando debutó como directora en la película “In the Land of Blood and Honey”, en 2012. La foto muestra a Jolie, embajadora de la agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), en un campo en Bangladés.