"O Corno" gana en San Sebastián en noche de acento argentino

"O corno", de la directora vasca Jaione Camborda, un drama rural en la Galicia de finales del franquismo, se alzó este sábado (30.09.2023) con la Concha de Oro del 71º Festival de San Sebastián (norte de España), en una gala con un marcado acento argentino, con dos premios para "Puan" y el de Horizontes Latinos para "El castillo".

Camborda, la cuarta mujer en ganar este premio de forma consecutiva, ha destacado la importancia de "las referentes que abrieron camino" en el cine y ha compartido el premio con "las cineastas que están por venir". El Premio Especial del Jurado, el segundo en importancia, ha sido para "Kalak", un drama sobre abusos infantiles de la guionista y directora sueca Isabella Eklöf, que también se ha llevado el premio a la mejor fotografía.

La Concha de Plata a la mejor dirección también ha sido para dos mujeres, las taiwanesas Peng Tzu-Hui y Wang Ping-Wen por su ópera prima, "Un viaje en primavera", un poético retrato sobre el matrimonio y el duelo rodado en analógico y en idioma taiwanés.

Si los premios principales los han acaparado mujeres directoras, los de interpretación, que desde 2021 no distinguen categorías de género, han sido para hombres. La Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista ha recaído, ex aequo, en el actor argentino Marcelo Subiotto, por la comedia filosófica "Puan" y el veterano japonés Tatsuya Fuji, de 82 años, por el drama sobre la demencia "Great absence".

Benjamín Naishtat y María Alche, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Imagen: ANDER GILLENEA/AFP

Subiotto encarna en "Puan" a Marcelo Pena, un profesor universitario de filosofía torpe y anodino que opta a una cátedra y al que le sale un competidor de altura, elegante y carismático, interpretado por Leonardo Sbaraglia. "Gracias al festival de San Sebastián por honrar mi trabajo con semejante distinción, gracias a su público por haber recibido nuestra película con una actitud tan cálida y amorosa, que guardaré para siempre en mi corazón", indicó María Alché, una de las directoras de "Puan", quien recogió el premio en lugar de Subiotto, que se encuentra filmando.

"Cuando María Alché y Benjamín Naishtat me acercaron el guion de Puan diciendo que habían pensado en mí para hacer el personaje de Marcelo Pena sentí una gran alegría, así que ese mismo día lo leí todo de un tirón y cuando llegué al final me encontré tremendamente emocionado", agregó la realizadora leyendo las palabras del actor. "Entonces entendí que me encontraba ante uno de esos hermosos regalos con los que cada tanto los actores tenemos la suerte de toparmos", agregó.

Naishtat y Alché se ha llevado también el premio del jurado al mejor guion. Naishtat, que en 2018 ganó el premio al mejor director por "Rojo" en este mismo certamen, ha dedicado este nuevo reconocimiento "a los docentes que nos enseñaron a escribir y a pensar en la República Argentina".

El Premio Horizontes Latinos también viaja a Argentina. El ganador ha sido "El castillo", de Martín Benchimol, un relato que combina documental y ficción, que habla de las diferencias de clase a través de la historia de dos mujeres que heredan un palacio decadente en medio de la pampa argentina.

lgc (efe/afp)