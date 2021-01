Nuevo estudio sugiere que el COVID-19 podría alterar la calidad del esperma

El COVID-19 podría alterar la calidad del esperma de aquellos hombres que lo han contraído, según un estudio alemán publicado el viernes (29.01.2021), realizado con un pequeño número de pacientes y cuyas conclusiones deberán ser confirmadas por otros trabajos.

El equipo de investigadores de la Universidad Justus-Liebig (Giessen, Alemania) analizó regularmente durante dos meses el esperma de 84 hombres (de menos de 40 años) infectados con el coronavirus, en su mayoría afectados de forma grave, y lo comparó con el de otros 105 individuos que no se contagiaron.

Entre los hombres enfermos con el virus, los marcadores de inflamación y de estrés oxidativo en los espermatozoides eran dos veces más altos que en el grupo testigo, según el artículo divulgado en la revista científica Reproduction.

Los autores constataron también una concentración de espermatozoides y una movilidad de estos últimos "netamente menor" así como muchos más espermatozoides con una forma alterada entre los participantes afectados por covid.

"Estos resultados constituyen la primera prueba experimental directa de que el sistema reproductivo masculino puede ser blanco y verse afectado por el COVID-19", aseguran los autores de la investigación.

Subrayan asimismo que las alteraciones observadas corresponden a un estado de "oligoastenoteratospermia, que es una de las causas frecuentes de hipofertilidad en los hombres".

Otros estudio y más investigaciones

Algunos expertos que no participaron en el estudio advirtieron no obstante que son necesarias otras investigaciones para sacar conclusiones: "Los hombres no deben alarmarse demasiado. Por el momento no hay ninguna prueba establecida de los daños a largo plazo causados por el COVID-19 en el esperma o en la reproducción potencial masculina", afirmó Alison Campbell, directora de embriología para el grupo de clínicas especializadas Care Fertility.

Otros estudios con respecto al tema ya se habían hecho anteriormente: la Universidad de Miami, por ejemplo, descubrió que el COVID-19 puede ocasionar daños en los tejidos de los testículos y, por consiguiente, afectar la fertilidad masculina. Además, en octubre pasado, otra investigación hecha en Israel afirmó que el virus puede reducir hasta en un 50% la cantidad de los espermatozoides.

Independientemente de la acción del coronavirus, "sabemos ya que la fiebre puede tener un impacto negativo en la producción de esperma, cualquiera que sea la enfermedad que la causa", declaró Allan Pacey, especialista de la fertilidad masculina en la Universidad de Sheffield (Reino Unido).

JU (afp, cnn.com, agi.it, rep.bioscientifica.com)