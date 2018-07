Nuevo enredo del gobierno de Trump en cuanto a la "trama rusa"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy que no cree que Rusia siga interfiriendo en el sistema político estadounidense, lo que contradice la posición del director de las agencias de inteligencia del país, Dan Coats.

En declaraciones a los periodistas durante una reunión con su gabinete, Trump aseguró también que "ningún presidente" estadounidense ha sido nunca "tan duro" como él con Rusia, y que el mandatario ruso, Vladímir Putin, "lo sabe mejor que nadie".

Horas más tarde, la Casa Blanca aseguró que "todavía" hay un riesgo de injerencia rusa en las elecciones estadounidenses, y que el presidente de EE.UU., Donald Trump, no se refería a ese tema cuando respondió hoy a la pregunta de una periodista.

"Creemos que todavía existe la amenaza, y por eso estamos tomando medidas" ante ello, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, en una conferencia de prensa.

Aunque Trump respondió hoy que "no" a la pregunta de una periodista sobre si cree que Rusia sigue intentando injerir en el sistema político estadounidense, Sanders aseguró que el presidente no estaba contestando a esa cuestión, sino indicando que no estaba dispuesto a responder a más preguntas.

Trump volvió a atacar hoy a sus detractores afirmando que muchos preferirían ir a la guerra antes de verlo llevarse bien con su par ruso, Vladimir Putin. "Algunas personas ODIAN el hecho de que me haya llevado bien con el presidente Putin de Rusia. Preferirían ir a la guerra antes que ver esto. ¡Se llama síndrome de desorden de Trump!", escribió en Twitter.

La cumbre en Helsinki entre Trump y Putin desató una oleada de indignación en todo el espectro político estadounidense debido a que el mandatario norteamericano desmintió a sus propias agencias de inteligencia y a sus fiscales respecto a la supuesta intromisión del Kremlin en las elecciones de 2016, en las que resultó ganador.

El martes, el presidente estadounidense admitió inesperadamente que había cometido un error durante la conferencia de prensa conjunta con Putin tras su cumbre en Helsinki el lunes y que en realidad quería decir que Rusia había interferido en los comicios de 2016.

"Acepto la conclusión de nuestra comunidad de inteligencia de que Rusia intervino en las elecciones de 2016", rectificó Trump en la víspera. Y agregó: "Podría haber sido otra gente. Muchas personas ahí fuera". Durante la rueda de prensa en Helsinki, Putin negó cualquier intervención de Rusia en las elecciones de 2016, que ganó Trump.

EL(efe, dpa)

