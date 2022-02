Nueva York y varios países anuncian relajo en medidas por la pandemia

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, informó este miércoles (09.02.2022) que a partir del jueves no será obligatorio usar mascarilla en espacios cerrados, especialmente en comercios, restaurantes y empresas. Ese día expira la norma que estableció temporalmente esa obligatoriedad y no será renovada. A partir de ahora serán las ciudades del estado y las empresas las que determinen el uso o no del barbijo.

Además, Hochul aclaró que la obligación sigue vigente para los niños en las escuelas al menos hasta marzo, en un momento en que los casos de ómicron han descendido drásticamente a niveles inferiores a los del pasado noviembre, tras haber experimentado un preocupante pico a principios de enero. "Es un panorama magnífico. No hemos terminado, pero la tendencia está muy bien orientada y por eso ahora estamos considerando una nueva fase”, dijo la gobernadora demócrata.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, no ha aclarado si es partidario de mantener la obligatoriedad y el diario New York Post asegura que la ciudad ejercerá su autonomía y no aplicará el levantamiento de la medida. El martes, cinco estados (Connecticut, Nueva Jersey, Delaware, California y Oregon) anunciaron sus planes de relajar los mandatos de llevar mascarilla en los colegios y otros espacios cerrados en las próximas semanas.

No más cuarentena

En Europa se siguen pasos similares. Países Bajos tiene previsto relajar restricciones y poner fin al teletrabajo, la distancia entre personas o el pase covid, apostando por una estrategia que "ya no dependerá” de la presión sanitaria, sino de una "perspectiva más amplia”. El gobierno sostiene que existe una "fuerte necesidad de volver a la vida cotidiana” y por ello la táctica pasará a dejar de "erradicar los riesgos” para, en cambio, "gestionarlos”:

Polonia, en tanto, anunció también la cancelación de varias restricciones sanitarias y el acortamiento de las cuarentenas. El ministro de Salud, Adam Niedzielski, afirmó que estamos "al principio del fin de la pandemia” y que a partir del 21 de febrero, todos los alumnos de quinto de primaria en adelante volverán a clases presenciales, y que las cuarentenas se reducirán de 10 a siete días. Se espera que en marzo, dependiendo de la situación de contagios, también deje de ser obligatorio llevar mascarilla en lugares cerrados.

Reino Unido, uno de los países más castigados de Europa por la pandemia, pretender ir más lejos y a partir de fines de febrero eliminar el requisito de aislamiento para las personas que den positivo al SARS-CoV-2. "Siempre que se mantengan las tendencias alentadoras actuales, espero que podamos levantar las restricciones nacionales restantes, incluido el requisito legal de aislarse”, dijo el premier Boris Johnson.

Francia también se plantea eliminar el pase covid a partir de fines de marzo o comienzos de abril.

DZC (EFE, AFP)