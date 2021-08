Nueva huelga de conductores de trenes en Alemania

Los maquinistas de trenes alemanes convocaron este lunes (30.08.2021) una nueva huelga nacional para esta semana que será más larga que las dos anteriores, mientras siguen estancadas las negociaciones salariales con la dirección de la empresa pública Deutsche Bahn.

La huelga de transporte de mercancías empezará el miércoles y al día siguiente la de tráfico de pasajeros, indicó Claus Weselsky, el líder del sindicato de maquinistas GDL. Se prevé que la huelga finalice el martes de la semana próxima.

"No vemos manera de evitar la lucha sindical si la dirección no muestra señales de moverse", señaló Weselsky en conferencia de prensa. Por su parte Martin Seiler, director de personal de Deutsche Bahn, afirmó en un comunicado que "esta nueva huelga no nos aproxima a un convenio colectivo" y que la dirección de GDL "solo busca ampliar su poder en detrimento de los pasajeros y de la economía".

Se trata de la tercera huelga de maquinistas de la empresa pública desde el 10 de agosto. El sindicato exige un aumento salarial del 3,2 por ciento, así como una prima "coronavirus" de 600 euros y mejoras de las condiciones laborales. Por su parte, la empresa ferroviaria propone ese mismo aumento en dos etapas, en 2022 y 2023, y exige prolongar el convenio colectivo hasta 2024. También está dispuesta a pagar una prima "coronavirus", pero no dio cifras concretas.

Al igual que en las huelgas anteriores, la empresa estatal quiere garantizar un plan de tráfico alternativo, que equivaldría a asegurar el 25 por ciento del tráfico normal en trayectos de larga distancia y del 40 por ciento en los regionales y locales. (AFP)