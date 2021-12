Nueva "caja negra" de la Tierra registrará cada paso de nuestro desastre climático

Científicos y artistas australianos pretenden que el mundo rinda cuentas sobre el futuro de la Tierra creando un dispositivo de almacenamiento "indestructible" para registrar minuciosamente la gestión de la humanidad en la crisis del cambio climático y cada paso en el camino hacia la desaparición de nuestro planeta.

Inspirada en el registrador de vuelo de un avión, la "Caja Negra de la Tierra" se construirá en 2022 en la remota costa occidental de Tasmania, una zona considerada estable desde el punto de vista geográfico y político, según afirmaron en un comunicado sus creadores, que van desde la empresa de comunicaciones de marketing Clemenger BBDO hasta la Universidad de Tasmania.

"A menos que transformemos drásticamente nuestro modo de vida, el cambio climático y otros peligros provocados por el hombre harán que nuestra civilización se estrelle", se lee en el sitio web de Earth's Black Box.

Se produce después de que las conversaciones de la ONU sobre el clima celebradas en Glasgow concluyeran el mes pasado con un acuerdo que mantiene vivas las esperanzas de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados.

La información relacionada con el cambio climático, la extinción de especies, la contaminación ambiental y el impacto en la salud se registrará en la estructura monolítica, de modo que, si algún día una sociedad futura descubre el archivo, podrá reconstruir lo que le ocurrió a nuestro planeta, informó Science Alert.

Earth's Black Box

Catástrofe climática

"La Caja Negra de la Tierra es una estructura y un dispositivo que registrará cada paso que la humanidad dé hacia la catástrofe climática inminente o que se aleje de ella", dijo Jim Curtis, director creativo ejecutivo de Clemenger BBDO, que tuvo la idea de la caja negra.

Curtis dijo que la caja no solo proporcionaría al mundo una gran cantidad de datos sobre el cambio climático, sino que la información registrada ayudaría a responsabilizar a los líderes y dejaría lecciones para las generaciones futuras.

"Si lo peor ocurre y como civilización nos estrellamos a causa del cambio climático, esta caja indestructible estará allí y registrará todos los detalles de ello", dijo Curtis. "Así, quien quede, o quien la encuentre después, aprenderá de nuestros errores".

Aun así, los creadores de esta nueva caja negra dicen que esperan que no haya que abrirla, según informó The New York Times. "Estoy en el avión; no quiero que se estrelle", dijo Jim Curtis. "Realmente espero que no sea demasiado tarde", agregó.

La caja negra

El monolito de acero, de 10 metros de largo, ha sido diseñado para resistir catástrofes naturales y se alimentará de energía solar y térmica.

El dispositivo, que estará conectado a Internet, utilizará un algoritmo para recoger periódicamente datos relacionados con el cambio climático mediante un conjunto de 500 métricas y los almacenará automáticamente.

Estará repleto de unidades de almacenamiento con datos relacionados con el cambio climático, como las temperaturas medias y el consumo mundial de energía.

FEW (Reuters, Science Alert, The New York Times, Earth's Black Box)