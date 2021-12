Nueva biografía de Johann Sebastian Bach revela nuevos aspectos sobre su vida

Es sabido que Johann Sebastian Bach era un genio. Escribió grandes Pasiones y el conocido Oratorio de Navidad. Como Cantor de Leipzig, responsable de la música en aquella ciudad, escribió decenas de cantatas que se cuentan entre sus obras maestras. Su Clave bien temperado y El arte de la Fuga han dejado una huella indeleble en el mundo de la música.

Aun así, Michael Maul, director del Festival Bach de Leipzig, arroja una nueva luz sobre el gran compositor del siglo XVIII. Entre otras cosas, Maul asegura que Bach se enfrentaba a sus empleadores y que fue apartándose poco a poco de la música eclesiástica. "Hay muchas biografías que presentan a Bach como el ganador eterno", dice a DW Michael Maul. Pero existen documentos, investigados por él, que revelan que no fue así. "Tengo la impresión de que, en su época, había conflictos fuertes en la política cultural de los que no sabemos nada"

Una dosis diaria de Bach

Desde hace más de dos décadas, el musicólogo Michael Maul investiga sobre Johann Sebastian Bach, pero asegura que aún le queda mucho por descubrir y que sigue habiendo muchas cuestiones abiertas. Cada cierto tiempo salen a la luz nuevos manuscritos y anotaciones. En su biografía bilingüe inglés-alemán en imágenes , Maul ha reunido muchos de estos fragmentos en orden cronológico. "He tratado de reflejar el estado de la investigación sobre Bach y he agregado cosas que todavía no había escrito".

Anotaciones hechas por Bach en el manuscrito de un Canon.

Y Maul demuestra en su obra no solo sus profundos conocimientos, sino también su sentido del humor, como cuando descubre al lector al Bach niño que faltaba a la escuela y que peleaba con los fagotistas principiantes, o cuando desvela "caminos errados" en la investigación bachiana, como la excesiva importancia que se concede a la simbología numérica en la obra del Cantor de Leipzig.

Lo que apenas se conoce de Bach

Al contrario que Beethoven, Johann Sebastian Bach apenas dejó escritos personales. Solo se conserva una carta a su amigo Georg Erdmann. Y sobre su infancia se dice algo en la necrológica que escribió su hijo Carl Phillipp Emanuel Bach. En el prefacio de su obra, Maul escribe que la vida de Bach está llena de interrogantes.

Nueva biografía de Bach, escrita por Michael Maul.

Pero las notas escritas sobre papel amarillento pueden revelar muchas cosas sobre la forma de trabajar del compositor. Las anotaciones al margen de los manuscritos revelan que Bach ya tenía la siguiente idea musical en la cabeza mientras se encontraba en proceso de escribir una obra. A partir de 1723, en su etapa temprana como Cantor de Leipzig, parte de sus obligaciones consistía en escribir una cantata por semana y eso debía de suponerle un enorme estrés, por lo que probablemente anticipaba la siguiente obra a escribir.

Música muy exigente para los intérpretes

Johann Sebastian Bach escribía música para su uso en el servicio divino, pero, en ocasiones era tan compleja, que excedía las posibilidades de los músicos y cantantes. Sobre todo las del coro de niños conocido como Thomaner, que el propio Bach se ocupaba de formar musicalmente. Cuando en Leipzig se decidió que la escuela de Thomaner acogiera niños de clases desfavorecidas, Bach protestó, porque, de esa manera, el talento musical no iba a ser un importante criterio de admisión. Se produjo una fuerte disputa entre el consejo municipal, que empleaba a Bach, y el músico, que fue acusado de "obstinado" y de mostrar "pocas ganas de trabajar". Según Maul, el genio musical de Bach dificultó su trato con la gente, convirtiéndole, en ese sentido, en una "figura trágica". En sus últimos tiempos, Bach se dedicó más a la música mundana y escribió obras como las Variaciones Goldberg y el Arte de la Fuga.

De su apariencia externa, también se sabe poco. Hay un único cuadro, deGottlob Haußmann, para el que Bach posó y que puede verse en la solapa de la biografía de Maul. El musicólogo también detalla la existencia de un retrato de juventud de un artista desconocido del siglo XVIII, que podría reflejar a Bach y que ahora está en posesión del Archivo Bach. Una inscripción a mano en la parte trasera del retrato sugiere que podría tratarse del compositor, aunque todavía no está confirmado.

(ms/ers)