Novavax: vacunas basadas en proteínas dan nueva esperanza en la lucha contra el COVID-19

Muchas personas que se niegan a vacunarse contra el COVID-19 dicen que no confían en la tecnología que hay detrás de las vacunas de ARNm, como las de BioNTech-Pfizer y Moderna. También dicen que no confían en las vacunas basadas en vectores, como las de Oxford-AstraZeneca y Johnson & Johnson. Muchos dicen que, en cambio, esperan las vacunas a base de proteínas, que han demostrado durante años que proporcionan una protección segura, por ejemplo, contra la gripe, el tétanos y la tos ferina.

La Unión Europea aprobó este lunes (20.12.21) la utilización de la primera vacuna basada en proteínas contra el coronavirus SARS-CoV-2 en su territorio, la estadounidense Novavax. Las vacunas basadas en proteínas parecen ofrecer un buen nivel de protección contra el COVID-19 y producen menos efectos secundarios que las vacunas existentes y aprobadas basadas en ARNm y vectores.

Los expertos afirman que se necesitan urgentemente vacunas basadas en proteínas para el programa mundial de vacunación contra el COVID-19. Señalan que mientras muchos países más ricos se están ocupando de reforzar su población con una tercera inyección, muchas personas de los países más pobres aún no han recibido la primera dosis.

No todos los no vacunados están fundamentalmente en contra de las vacunas - algunos simplemente no confían en las nuevas tecnologías de las vacunas actualmente disponibles.