Notre Dame desvela su renovado "resplandor" al mundo

La catedral de Notre Dame de París desveló este viernes (29.11.2024) su nuevo "resplandor" al mundo, cinco años después de un devastador incendio, durante una visita del presidente francés, Emmanuel Macron, ocho días antes de su reapertura después del incendio que en abril de 2019 la dejó gravemente afectada. A la espera de que turistas de todo el mundo recorran de nuevo la nave de esta obra maestra del arte gótico, televisiones francesas e internacionales retransmiten la visita de Macron, desvelando así el interior restaurado.

Macron, llegó por la mañana a las obras de Notre Dame con su esposa Brigitte bajo un sol radiante. Esta es su última visita antes de que la mundialmente famosa catedral en el corazón de París reabra sus puertas los días 7 y 8 de diciembre. Durante su recorrido por la iglesia gótica, Macron quiere, entre otras cosas, agradecer a todos aquellos que han contribuido a la reconstrucción de la iglesia durante los últimos cinco años y medio.

"Aún más bella que antes, con el resplandor redescubierto de sus piedras rubias y el color de las capillas", escribe el mandatario de centroderecha en un documento enviado a los medios de comunicación. Los trabajos de restauración permitieron limpiar la suciedad acumulada durante décadas y la pureza "inmaculada" del edificio católico que se anuncia deslumbrante "como nunca", según su entorno.

Hasta ahora, sólo habían circulado imágenes no autentificadas en la red social X, que incluso su multimillonario propietario Elon Musk republicó. La presidencia francesa no ahorró en calificativos para presentar esta visita: "resplandor", "fascinación", vista "impactante", "fuegos artificiales de colores", etc. Y prometió un espectáculo sobrecogedor y un contraste sorprendente con la "bóveda abierta", la "basura carbonizada" y el olor "insoportable" que Macron descubrió la noche del incendio, el 15 de abril de 2019.

Las 2.000 personas que contribuyeron a la restauración fueron invitadas a esta visita, que encabezará el presidente, su esposa Brigitte Macron y el arzobispo de París, Laurent Ulrich. Se espera la asistencia de al menos 1.300 personas. "Esta última visita a las obras es la ocasión de darles las gracias" a quienes trabajaron en ellas, desde carpinteros a canteros, pasando por arquitectos y arqueólogos, entre otros, aseguró Macron.

El presidente también homenajeará a los mecenas, ya que el proyecto ha costado unos 700 millones de euros (unos 740 millones de dólares al cambio actual) y se ha financiado exclusivamente con donaciones.

